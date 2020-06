One Fusion+: Motorola stellt Mittelklasse-Smartphone mit Pop-Up-Kamera vor

Motorola bringt im Juli mit dem One Fusion+ ein neues Mittelklasse-Handy auf den Markt. Das One Fusion+ wird 300 Euro kosten. Zu den interessantesten Features gehört die Pop-Up-Kamera, die bei Selfie-Bedarf aus dem Gerät fährt. Eine Display-Kerbe, wie man sie bei den meisten aktuellen Handys findet, wird dadurch unnötig.

Das One Fusion+ hat außerdem einen großen Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh. Bei der übrigen Hardware bietet das One Fusion+ erwartungsgemäß Mittelklasse-Komponenten: Als SoC kommt der Snapdragon 730 zum Einsatz, dem 5G-Funktionalität fehlt.

MicroSD ja, NFC nein

Außerdem hat das neue Motorola-Handy 6 GByte Arbeitsspeicher und 128 GByte Speicherplatz für Daten. Wer mehr braucht, kann in das One Fusion+ eine MicroSD-Karte einstecken. Auch eine Klinkenbuchse ist vorhanden. NFC fehlt dagegen.

Der Bildschirm des Motorola One Fusion+ misst 6,5 Zoll und zeigt eine Auflösung von 2340 × 1080 Pixeln. Der Fingerabdrucksensor ist auf der Rückseite untergebracht. Dort sitzen auch vier Kameramodule: Die Hauptkamera hat 64 Megapixel, dazu kommen eine Ultraweitwinkelkamera mit 8, eine Makrokamera mit 5 und ein Tiefensensor mit 2 Megapixeln. Die in der Pop-Up-Schiene untergebrachte Selfie-Kamera hat 16 Megapixel. Das One Fusion+ läuft mit Android 10.

(dahe)