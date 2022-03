OnePlus 10 Pro: Smartphone ab dem 5. April für 900 Euro erhältlich

Das OnePlus 10 Pro kommt am 5. April in den Handel. Die günstigere Version des Smartphones wird 900 Euro kosten: Sie ist mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz ausgestattet. 100 Euro teurer ist eine Variante mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz.

Die Preise seines neuen Spitzensmartphones hat OnePlus nun nach wochenlangen Andeutungen und Mini-Ankündigungen im Rahmen eines Livestreams bekanntgegeben. Die Hardware-Ausstattung des 10 Pro hatte der chinesische Hersteller bereits im Januar auf der CES enthüllt.

Snapdragon 8 Gen 1

Interessant ist das 10 Pro unter anderem wegen seines SoCs: Als eines der ersten Smartphones weltweit ist das OnePlus 10 Pro mit dem neuen Qualcomm-Spitzenchip 8 Gen 1 ausgestattet. Der Snapdragon 8 Gen 1 setzt auf einen starken Rechenkern auf Basis des ARM Cortex-X2, um den Großteil der Rechenarbeit zu verrichten.

Das OnePlus 10 Pro kommt am 5. April in den Handel. Es ist eines der ersten Handys mit dem neuen Spandragon 8 Gen 1. (Bild: OnePlus)

Für die Grafik ist eine Adreno-Einheit zuständig, die mit gut 1 GHz Taktfrequenz läuft. Heise online konnte den neuen Chip im vergangenen Dezember in einem von Qualcomm zur Verfügung gestellten Demo-Handy ausprobieren. Sowohl bei den Rechen- als auch den Grafikbenchmarks legte der neue Snapdragon gegenüber dem vorherigen Spitzenodell Snapdragon 888 dabei zu.

OnePlus verwendet für das 6,7 Zoll große Display des 10 Pro ein 120-Hertz-OLED mit LTPO-Technik, das die Bildrate flexibel an die dargestellten Inhalte anpasst. An der Rückseite sitzt eine Triple-Kamera mit Hasselblad-Branding, deren Linsen mit 48 Megapixeln, 50 Megapixeln und 8 Megapixeln auflösen. Der 5000 mAh große Akku des OnePlus 10 Pro lässt sich laut Hersteller mit 80 Watt kabelgebunden in 32 Minuten und mit 50 Watt kabellos in 47 Minuten voll aufladen. Das Handy läuft zum Verkaufsstart mit Android 12, dem OnePlus seine OxygenOS-Oberfläche überzieht.

(dahe)