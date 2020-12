Smartpone OnePlus 8T Concept: mmWave-Sensor und farbwechselnde Rückseite

OnePlus hat eine Version des OnePlus 8T mit experimentellen Zusatzfunktionen angekündigt: Das OnePlus 8T Concept hat eine Rückseite, deren Verzierung die Farbe wechseln kann. Möglich macht das dem chinesischen Hersteller zufolge ein Farbwechselfilm, der Metalloxid in Glas enthält. Die Metallionen wechseln je nach Spannung zwischen Dunkelblau und Silber.

Mit einem derartigen Farbwechsel soll das Handy beispielsweise eingehende Anrufe signalisieren. Im Kamera-Modul auf der Rückseite das das OnePlus 8T Concept außerdem einen Millimeterwellensensor (mmWave), der Gestensteuerung ohne Berührung des Handys ermöglichen soll. Nutzer können laut OnePlus mit der Hand über dem Sensor Anrufe annehmen.

Das erinnert an Googles Radar-Chip Soli, der beim Pixel 4 zum Einsatz kam. Bei neueren Ausgaben seiner Pixel-Handys hat Google auf diese Funktion verzichtet – in der Praxis fand sie wohl zu wenig Anklang. Der mmWave-Sensor beim OnePlus 8T soll neben der Gestensteuerung auch die Atmung des Nutzers messen können – nähere Informationen legt der chinesische Hersteller nicht vor.

Marktstart unklar

Die reguläre Version des OnePlus 8T wurde im Oktober vorgestellt. Das OnePlus-Smartphone wird vom Qualcomm Snapdragon 865 angetrieben, der mit dem X55-Modem 5G-Unterstützung bietet. Je nach Modell sind 8 oder 12 GByte RAM an Bord, der interne UFS-3.1-Speicher fasst 128 oder 256 GByte. Das OLED-Panel des OnePlus 8T hat eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. An der Rückseite hat das 8T Plus eine Vierfach-Kamera: Sie besteht aus einer 48-Megapixel-Hauptkamera, einem Ultraweitwinkel mit 16 Megapixel und 123 Grad Blickwinkel, einem 5-Megapixel-Makroobjektiv und einer Monochrom-Kamera mit 2 Megapixel.

Die Preise für das OnePlus 8T begannen zum Marktstart bei 600 Euro. Unklar ist, ob das OnePlus 8T Concept überhaut für Endkunden angeboten wird: Das erste Konzept-Handy des Unternehmens, das Concept One, wurde nicht verkauft.

(dahe)