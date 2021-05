OnePlus 9: Beta von Android 12 nach Startproblemen zurückgezogen

Der chinesische Smartphone-Hersteller OnePlus hat die Beta von Android 12 für das OnePlus 9 zurückgezogen. Im Forum hatten sich zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer zu Wort gemeldet, die von Bootschleifen nach der Installation berichteten. Als Reaktion auf die Berichte hat OnePlus die Download-Links für die Beta "vorübergehend" entfernt.

Bootschleifen sorgen dafür, dass ein Gerät sich permanent neu startet. Es wird damit praktisch unbrauchbar. Die Fehlermeldungen der Betroffenen wurden an das Software-Team weitergeleitet, schreibt ein Community-Manager von OnePlus im Forum. Betroffen ist neben dem OnePlus 9 auch das OnePlus 9 Pro. Laut GSMArena tritt der Fehler bei Geräten auf, deren Bootloader vor der Installation der Android-12-Beta nicht entsperrt wurde.

Wer nun in der Bootschleife festhängt, kann das Problem selbst lösen: Dabei hilft das Flash-Tool MSM Download Tool, das auf einem Windows-PC bei angeschlossenem OnePlus-Handy ausgeführt werden muss. Ein weiterer Post im Forum von OnePlus beschreibt das Vorgehen.

Erste Beta von Android 12

Google hat die Beta von Android 12 im Rahmen seiner Entwicklermesse I/O veröffentlicht. Sie kann unter anderem von Besitzern von Pixel-Handys heruntergeladen werden und steht auch auf einigen ausgewählten Handys unabhängiger Hersteller bereit.

Google zeigt das Design von Android 12 (Quelle: Google)

Zu den größten Änderungen von Android 12 zählt das überarbeitete Design: Farben sind nicht mehr fest vorgegeben, sondern sollen sich in gewissen Grenzen dynamisch verändern, sich also etwa an die Farben des Hintergrundbildes oder an die Tageszeit anpassen. Auch der Lockscreen und die Benachrichtigungsleiste werden in Android 12 umfassend überarbeitet. Um mehr Transparenz sicherzustellen, will Google in Zukunft mit Icons in der Statusleiste darauf hinweisen, wenn eine Kamera oder ein Mikrofon genutzt wird.

(dahe)