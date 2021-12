OnePlus Buds Z2: Günstige basslastige In-Ear-Kopfhörer mit ANC

OnePlus hat Nachfolger für seine Buds Z vorgestellt. Wie gehabt sollen die In-Ear-Kopfhörer mit basslastigem Sound und wirkungsvollem ANC überzeugen. Nach unserem ersten Eindruck löst der Hersteller das Versprechen ein. Die In-Ears sind laut OnePlus ab 20. Dezember für 99 Euro erhältlich.

Die Z2 gehören zur Gattung der True-Wireless-Kopfhörer ganz ohne Kabel. Zum Smartphone oder Computer nehmen sie Kontakt per Bluetooth 5.2 auf. Für den Transport und fürs Laden wandern sie ein Ladeetui, mit einer Akkukapazität von 520 mAh. In jedem der Ohrteile stecken weitere 40 mAh, so kommen die In-Ears laut OnePlus auf eine Gesamtlaufzeit von 38 Stunden. Dank Schnellladefunktion soll ein zehnminütiger Stopp an der Steckdose ausreichen, um fünf Stunden Musik abzuspielen.

Fetter Bass

Die Buds Z2 produzieren mit ihren 11 Millimeter großen Treibern einen sehr basslastigen Sound, der sich aufgrund der zurückgenommenen Höhen leicht dumpf anhört. Die aktive Geräuschunterdrückung arbeitet wirkungsvoll – zumal auch die passive Abschirmung durch die Silikonmanschetten hilft. Die Intensität der Geräuschunterdrückung lässt sich in zwei Stufen regeln.

Im Vergleich zu den relativ neutral abgestimmten Sennheiser HD 600 (gelbe Kurve) betonen die OnePlus Buds Z2 den Bass stark und nehmen die Höhen zurück.

Einen Transparenzmodus hat OnePlus ebenfalls implementiert, dieser mischt Umgebungsgeräusche unter die Musik, dass man zum Beispiel im Büro nicht überhört, wenn man angesprochen wird oder Bahnansagen nicht verpasst.

Die Z2 eignen sich auch zum Joggen, sie sind gemäß IP55 gegen Staub und Wasser geschützt. Mit einem Preis von 99 Euro konkurrieren die in schwarz und weiß erhältlichen Buds Z2 zum Beispiel mit den Nothing Ear (1). Diese spielen etwas klarer in den Höhen auf, vernachlässigen allerdings die Mitten. Auch die Samsung Galaxy Buds Live, einst für rund 150 Euro auf den Markt gekommen, sind mittlerweile für weniger als 100 Euro erhältlich. Sie unterscheiden sich aufgrund ihrer ungewöhnlichen Passform von herkömmlichen In-Ears.

