OnePlus: Konzept-Smartphone mit Flüssigkeitskühlung und Foldable im Anmarsch

OnePlus stellt auf dem MWC 2023 zwar keine direkt erhältlichen neuen Produkte aus, gewährt jedoch einen Ausblick darauf, was demnächst auf den Markt kommen soll. Besonders spannend ist das OnePlus 11 Concept, eine Smartphonestudie mit Flüssigkeitskühlung. Auch bei Falt-Smartphones will OnePlus künftig ein Wörtchen mitreden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Oneplus 11 - Concept Trailer

Das OnePlus 11 Concept ist auf dem MWC nur hinter Glas zu sehen – anfassen verboten. Die Flüssigkeitskühlung hat der Hersteller deutlich sichtbar gemacht: Die teilweise transparente Glasrückseite des Smartphones gibt den Blick frei auf mehrere Kanäle, durch die man blaue Kühlflüssigkeit erkennen kann. Die soll wie beim PC dazu dienen, die Abwärme des Prozessors abzuleiten, um wärmebedingte Drosselung der Performance zu mindern.

OnePlus nennt die Kühlung "Active CryoFlux System". Piezoelektrische Pumpen sorgen für den Flüssigkeitskreislauf in dem Smartphone. Das gesamte Kühlsystem nehme nur 0,2 cm³ Raum ein, erklärt der Hersteller.

Das OnePlus 11 Concept wird aller Voraussicht nach in der gezeigten Form nicht auf den Markt kommen. Gut möglich jedoch, dass ein so oder ähnlich aufgebautes Kühlsystem künftig in einem fertigen Produkt Verwendung findet. Bei länger andauernder Belastung, etwa durch Spiele, könnte eine Flüssigkeitskühlung durchaus hilfreich sein, um die Performance hochzuhalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

Geheimnisvolles Foldable von OnePlus

Auf dem MWC kündigte OnePlus zudem an, künftig auch Falt-Smartphones anbieten zu wollen. Details zu dem Gerät sollen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden, offenbar hat das chinesische Unternehmen allerdings große Pläne. Man wolle sich mit dem Smartphone in der Spitze des Marktes einfinden, sagte Kinder Liu, President und COO von OnePlus.

Fraglich bleibt derweil, ob und wann OnePlus auf den deutschen Markt zurückkehren wird. Momentan ist dem Hersteller der Verkauf von Smartphones hierzulande verboten, Grund dafür sind Streitigkeiten über die Lizenzierung von 5G-Patenten mit Nokia. Gleiches gilt für das Partnerunternehmen Oppo. Derzeit sind im deutschen Online-Shop von OnePlus ausschließlich Kopfhörer, ein Tablet sowie Zubehörprodukte zu finden. In Kürze dürfte ein weiteres Tablet ebenso hinzustoßen sowie eine mechanische Computertastatur. Künftig will OnePlus weitere Gerätekategorien bedienen, darunter Wearables, Monitore und Fernseher.

(sht)