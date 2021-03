OnePlus Watch: Erste smarte Uhr von OnePlus kostet 160 Euro

OnePlus bringt neben dem neuen Smartphone OnePlus 9 auch seine erste Smartwatch in Deutschland auf den Markt. Die schlicht OnePlus Watch genannte Uhr soll mindestens 160 Euro kosten, teilte der chinesische Hersteller mit. Die genauen Preise für verschiedene Versionen sowie den Termin für den deutschen Marktstart nennt OnePlus dagegen noch nicht.

Im Gegensatz zu vielen anderen Uhren läuft die OnePlus Watch wohl nicht mit Wear OS, sondern mit einem eigenen Betriebssystem. Das könnte die Verfügbarkeit von Apps für die Smartwatch einschränken. Das runde Design der smarten Uhr ist vergleichsweise schlicht gehalten, laut OnePlus soll es das Aussehen einer traditionellen Uhr emulieren.

Die OnePlus Watch lässt sich über zwei Knöpfe an der Seite steuern. Das OLED-Display der OnePlus Watch ist 1,39 Zoll groß und hat eine Pixeldichte von 326 ppi. Die Uhr soll in den Farben Silber und Schwarz verkauft werden. Das 46-Millimeter-Gehäuse besteht aus Edelstahl.

Akku für mindestens eine Woche

Wie andere Smartwatches kann die OnePlus Watch etwa Anrufe führen und Benachrichtigungen anzeigen, wenn sie mit einem Handy verknüpft ist. Die Uhr wird per App an ein Android-Smartphone gekoppelt, eine Anwendung für iPhone-Nutzer soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Dank 4 GByte an internem Speicher, von dem laut OnePlus 2 GByte nutzbar sind, können auch einige Songs lokal abgespeichert und wiedergegeben werden. Wer einen OnePlus TV besitzt, kann die Uhr außerdem als smarte Fernbedienung verwenden – die Fernseher von OnePlus werden in Deutschland allerdings nicht angeboten.

Mit einem 402-mAh-Akku hält die OnePlus Watch laut Hersteller ein bis zwei Wochen durch, bevor sie aufgeladen werden muss. Fünf Minuten Ladung sollen dabei für einen Tag Betrieb ausreichen. Die Uhr ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt und soll Wassertiefen bis zu 50 Meter für zehn Minuten aushalten (ATM 5). Dank Pulsmesser kann die OnePlus Watch die Herzfrequenz bei sportlichen Aktivitäten aufzeichnen, außerdem verfügt die Smartwatch über einen GPS-Empfänger.

