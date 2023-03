Onkyo kehrt mit AV-Receiver der Oberklasse zurück

Onkyo meldet sich mit einem Paukenschlag zurück: Im Frühjahr soll unter der Bezeichnung "TX-RZ70" ein 11.2-Kanal-Receiver (laut Hersteller mit je 140 Watt) als neues Flaggschiff der Marke auf den Markt kommen. Der THX-Select-zertifizierte AV-Receiver bietet auf der Rückseite sechs HDMI-2.1-Eingänge, die allesamt Videoauflösungen bis 4K mit 120 Hz beziehungsweise 8K mit 60 Hz unterstützen.

An der Front gibt es zudem einen 4K-fähigen HDMI-Eingang. Dazu gesellen sich zwei 8K-Ausgänge, einer von ihnen mit erweitertem Audio-Rückkanal (eARC), und ein weiterer HDMI-Ausgang für eine zweite Zone in 4K. Unterstützt werden Lautsprecher-Setups bis 7.2.4 mit zwei unabhängigen Subwoofer-Signalausgängen. Für die Einmessung stehen Systeme von Dirac zur Verfügung.

Onkyo zurück aus der Versenkung

Mitte Mai 2022 wurde bekannt, dass die japanische Onkyo-Mutter OHE am Bezirksgericht Osaka Insolvenz angemeldet hatte – nachdem Verbindlichkeiten in Höhe von 3,1 Milliarden Yen (umgerechnet rund 23 Millionen Euro) aufgelaufen waren. Mancher vermutete damals, dass man von Onkyo infolgedessen nichts mehr hören wird.

Bereits einige Tage später folgte jedoch eine Klarstellung: Demnach berührte das Insolvenzverfahren der OHE nicht das Kerngeschäft für Heimgeräte der Marken Onkyo und Integra, die die Premium Audio Company (PAC) gemeinsam mit Sharp in einem Joint Venture bereits 2021 übernommen hatte.

Auro-3D neu dabei

Das neue Modell belegt nun, dass Onkyo tatsächlich noch im Geschäft ist. Aufhorchen lässt die Decoder-Ausstattung: So ist der TX-RZ70 in der Lage, neben den 3D-Soundformaten Dolby Atmos und DTS:X auch die von DTS und IMAX entwickelte Variante IMAX Enhanced zu verarbeiten. Vor allem aber soll im Juni per Update auch noch das Format Auro-3D hinzukommen – ein Novum für Onkyo. Damit macht Onkyo auch in diesem Bereich künftig Masimo Consumer (Denon/Marantz) – ehemals Sound United – und Yamaha Konkurrenz.

Der Vorverkaufspreis des AV-Receivers liegt aktuell bei 3300 Euro, an deutsche Kunden soll das Gerät ab Juni 2023 ausgeliefert werden.

