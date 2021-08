Online-Erlösmodelle gesucht: Bewerbungsfrist für "Grant for the Web" endet bald

Das World Wide Web Consortium (W3C) vergibt zusammen mit "Grant for the Web" sechsmonatige Stipendien in unterschiedlicher Höhe, um Ideen für neue Erlösmodelle im Internet zu fördern. Besonders förderungswürdig sind dabei laut den Machern Vorhaben, die Bezug zum quelloffenen Protokoll Interledger sowie der Web-Monetization-API des W3C haben. 2021 soll auch ein besonderer Fokus auf Diversity bei der Auswahl der Förderempfänger gelegt werden. Wer ein Stipendium erhalten will, kann sich noch bis zum 15. September bewerben.

Bei Interledger handelt es sich um ein Open-Source-Protokoll, das einen einfachen und möglichst barrierefreien Online-Geldtransfer ermöglichen soll. Dahinter steht die Interledger-Stiftung (ILF), die die Infrastruktur für das Protokoll und verwandte Technologien entwickelt und fördern möchte. Grant for the Web ist eins der Stiftungsprojekte. Insgesamt ist das Förderprogramm mit einem Fonds von 100 Millionen US-Dollar unterfüttert, Geldgeber ist die US-Firma Coil. Mozilla sowie Creative Commons arbeiten ebenfalls dabei mit. Vergangenes Jahr wurden eigenen Angaben nach Projektförderungen in Höhe von 8 Millionen US-Dollar verteilt. Das W3C kooperiert seit Anfang des Jahres mit Grant for the Web.

Stipendium für Snake Nation

Bewerbungen sind in verschiedener Form möglich. Unter anderem werden Pläne für Geschäftsmodelle oder die Umsetzung konkreter Prototypen angenommen, ebenso aber auch skizzierte Forschungsvorhaben.

Ein Stipendium hat in diesem Jahr bereits Snake Nation erhalten, eine Social-Media-Plattform mit digitaler Währung. Auf dieser Plattform erhalten Mitglieder als Anreiz für ihre Aktivitäten VNM-Token. Eine integrierte Wallet-Anwendung, die das Interledger Protocol unterstützt, soll es dabei auch möglich machen, Peer-to-Peer-Zahlungen, Abhebungen, Aufladungen und kontaktlose Zahlungen durchzuführen.

(mack)