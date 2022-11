Online-Event zu PHP 8.2 mit Kris Köhntopp, Alison Gianotto, George Peter Banyard

Noch bis zum 10. November sind Tickets zum Frühbucherpreis verfügbar: Am 24. November 2022 erscheint PHP 8.2 – dpunkt.verlag, heise Developer und thePHP.cc richten am Releasetag die Online-Konferenz betterCode() PHP aus.

Als besonderer Gast hat nun Kris Köhntopp zugesagt, der seit 1983 "Sachen mit Computern macht" und mit dem Publikum unter anderem über das Thema Update-Geschwindigkeit diskutieren wird. Köhntopp ist Kenner und Kritiker aktueller Software-Supply-Chain-Probleme. Am Konferenztag wird er PHP-Entwicklerinnen und -Entwickler helfen, trotz zahlreicher Aktualisierungen die Oberhand zu bewahren und vor der Welle zu reiten.

Vom Open-Source-Hobby zur eigenen SaaS-Company

Als Minor Release weist die neue Version voraus auf die kommende Hauptversion, bei der veraltete Elemente entfallen werden. Wie man am Ball bleibt und mit dem aktuellen Stand der Programmiersprache geschickt arbeitet, präsentieren PHP-Experten: Der PHP-Core-Entwickler George Peter Banyard von der PHP Foundation und die Unternehmerin sowie langjährige PHP-Entwicklerin Alison Gianotto (Snipe IT) sind diesmal als Special Guests dabei. Banyard bietet mehr als einen Migrationsleitfaden: Nach seiner Vorstellung der neuen Features in PHP 8.2 und dessen, was bald als deprecated (veraltet) gilt, diskutiert er mit Sebastian Bergmann und dem Publikum über die praktischen Auswirkungen der bevorstehenden Änderungen.

Die Unternehmerin und Programmiererin Alison Gianotto liefert einen Erfahrungsbericht, wie sich das Hobby (in ihrem Fall ein in PHP geschriebenes Open-Source-Projekt) in ein profitables Software-as-a-Service-Unternehmen verwandeln ließ. Gianotto hat über zwanzig Jahre Erfahrung mit PHP, ist Autorin einiger Bücher zu der Programmiersprache sowie zu MySQL und Cybersecurity. Zurzeit leitete sie das selbst gegründete Unternehmen Snipe IT, und auch sie steht im Nachgang des Vortrags für Fragen zur Verfügung.

Vertiefende PHP-Online-Workshops einzeln buchbar

In der ersten Dezemberhälfte finden ergänzend zur Konferenz drei PHP-Workshops für und von Experten statt, die das Programm der betterCode() PHP 2022 in der Praxis vertiefen. Wie sich Komplexität vermeiden lässt, wie typsicheres PHP gelingt und warum Events First eine gute Idee ist, lässt sich jeweils in einem Ganztagesworkshop erfahren. Die Workshops sind einzeln buchbar und nicht an den Konferenzbesuch gebunden.

Dabei sein: Tickets bis 10. November günstiger

Workshoptickets sind zum Preis von jeweils 449 Euro erhältlich (alle Preise zuzüglich 19 Prozent MwSt.). Um einen guten Austausch in der Gruppe zu ermöglichen, sind die Plätze beschränkt. Tickets für den Konferenztag kosten bis zum 10. November 179 Euro pro Person, danach 199 Euro. Ab drei Personen gibt es einen gestaffelten Gruppenrabatt, der beim Buchen im Shop automatisch abgezogen wird.

Nähere Informationen zum Programm finden sich auf der Konferenzwebseite.

