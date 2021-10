Online First nun auch in Tokyo: Die Diskette hat ausgedient

Bald 40 Jahre gibt es Disketten im 3,5-Zoll-Format nun schon, und in einigen Stadtbezirken Tokyos sind sie auch immer noch im Einsatz. Doch einem Bericht von Nikkei Asia zufolge läuft deren Zeit jetzt langsam ab. So hat der Bezirk Minato 2019 alle Disketten aus dem Verkehr gezogen und auf eine Online-Überweisung umgestellt, in diesem Jahr folgt der Bezirk Meguro und als wahrscheinlich letzter Bezirk will Chiyoda dies im Finanzjahr 2026 tun.

Die Disketten kommen derzeit noch vor allem für Zahlungsanweisungen zum Einsatz. Sie werden also in der Behörde bespielt und zu den Banken gebracht, die die Daten wieder einlesen und in ihre Buchungssysteme übertragen. Nach Angaben von Yoichi Ono, einem Mitarbeiter aus Meguro, funktioniert dies immer noch sehr zuverlässig: Die Disketten seien niemals gebrochen und hätten niemals Daten verloren, zitiert ihn die Zeitung.

Keine neuen Disketten seit 10 Jahren

Sony, einer der Hersteller der 3,5-Zoll-Floppys, hat vor rund 10 Jahren als letzter Hersteller die Produktion eingestellt. Da die Schreib-Lese-Köpfe der Disketten bei der Benutzung direkt am Magnetmaterial schleifen, nutzen sich Disketten mit der Zeit ab – dies ist sicher ein weiterer Grund, so langsam von den alten Medien Abstand zu nehmen, auch wenn die Behörden noch große Vorräte besitzen sollen.

Einen weiteren triftigen Grund aber haben die beteiligten Banken geliefert: Seit 2019 verlangt die Mizuho Bank einen Betrag von knapp 400 Euro, wenn die Bezirksverwaltungen weiter ihre Daten auf physischen Datenträgern anliefern wollen. Dabei verwies die Bank vor allem auf die Wartungskosten für die alten Laufwerke.

Im c't-Uplink 40.3 haben wir gerade am gestrigen Samstag über Disketten und andere alte Medien diskutiert. Einen Bericht über Disketten, aber auch viele andere bei uns längst vergessene Speichermedien finden Sie in der c't Retro 2021.

(ll)