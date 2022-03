Fälschungen im Online-Handel: Polizei beschlagnahmt 5 Millionen Spielzeuge

In einer von Europol koordinierten Aktion "Ludus II" haben Strafverfolger in Deutschland und 20 weiteren Ländern mehr als 5 Millionen Spielzeuge im Gesamtwert von 18 Millionen Euro beschlagnahmt. Dabei handelt es sich um gefälschte Puzzle-, Video-, Brett- und Kartenspiele, Puppen, Spielsteine sowie Kleidung und Accessoires prominenter Marken, wie die europäische Polizeibehörde mitteilte.

Die Mehrheit der von Oktober 2021 bis Januar 2022 beschlagnahmten gefälschten Spielzeuge seien aus Ostasien in die EU, Großbritannien und die USA importiert worden. Es fehlten CE-Kennzeichnungen und EU-Konformitätserklärungen. Abgesehen davon, dass viele von den beschlagnahmten Gütern gefälscht und damit schon illegal sind, enthielten sie giftige Chemikalien und das Risiko, dass sich Kinder an ihnen strangulieren und ersticken können, einen Stromschlag oder einen Hörschäden erleiden oder in Brand geraten können. Solcherlei war schon in der ersten Aktion dieser Art namens "Ludus I" vor einem Jahr festgestellt worden, als ebenfalls 5 Millionen Spielzeuge beschlagnahmt wurden.

99 Strafanzeigen

An Ludus II waren vor allem die spanische Guardia Civil und die Policia Nacional, die spanischen Zollbehörden und die rumänische Polizei sowie das Amt der EU für geistiges Eigentum beteiligt. Sie kontrollierten zusammen mit Ermittlern anderer Länder 72 Online-Märkte, zeigten nach Razzien 99 Personen an und meldeten knapp 1500 weitere Gesundheits- und anderen Aufsichtsbehörden. 32 Websites wurden nach Europol-Angaben geschlossen.

Beispielsweise haben die französischen Zollbehörden eine regelmäßige Versorgung mit gefälschtem Spielzeug gestoppt, das über "eine berühmte E-Commerce-Plattform" verkauft wurde, wie es Europol ausdrückt. Die italienische Guardia di Finanza habe eine große Anzahl illegaler Puzzlespiele aus einem asiatischen Land abgefangen und beschlagnahmt. Die Spielzeuge seien in zwei Lagerhäusern gelagert worden.

(anw)