Online-Heimwerkerplattform ManoMano erreicht Milliardenbewertung

Der französische Online-Händler für Heimwerkerbedarf ManoMano hat nach einer abgeschlossenen Finanzierungsrunde nun eine Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde Dollar erreicht.

Eine Gruppe von Risikokapitalgebern habe insgesamt 355 Millionen US-Dollar (300 Millionen Euro) investiert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Daneben seien in den acht Jahren seit Gründung von den Gründern Philippe de Chanville und Christian Raisson 725 Millionen Dollar eingebracht worden. Das Start-up sei insgesamt nun mit 2,6 Milliarden Dollar bewertet, hieß es. Ab einer Milliarde Dollar an Marktbewertung spricht man gemeinhin von einem "Unicorn". (Einhorn).

Mit dem eingesammelten Risikokapital will die Heimwerkerplattform wachsen. Bis Ende 2022 sollen ungefähr 1000 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Besonders vom deutschen Markt verspricht sich die Geschäftsführung Wachstumschancen, hier steht sie damit im direkten Wettbewerb zu Bau- und Gartenmärkten. "Der deutsche DIY-Markt ist der größte in ganz Europa und bietet ein riesiges Potenzial für uns. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass er hart umkämpft und von Traditionsmarken besetzt ist", heißt es von Chanville und Raisson.

(kbe)