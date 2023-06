Online-Konferenz Agile HR: Workshop zur Agilität und sozialer Nachhaltigkeit

Heise richtet gemeinsam mit Kooperationspartnern in diesem Jahr zum ersten Mal den Agile HR Day aus. Die eintägige Online-Konferenz zeigt die Transformation klassischer Berufsbilder hin zu agileren Rollen, zeitgemäße Fort- und Weiterbildung sowie moderne Lernkultur durch eine agile Grundhaltung.

Ausgewiesene Fachleute aus Bereichen wie Change Management und agiler Transformation bieten im Rahmen der Veranstaltung Einblicke in ihre berufliche Praxis und zeigen, wie sich die Anforderungen an Unternehmen und Beschäftigte ständig und sehr schnell verändern. In der Konferenz bekommen Teilnehmende bewährte und neue Werkzeuge an die Hand, um in der eigenen HR-Abteilung Änderungen anzustoßen. Das spannende Konferenzprogramm bietet nicht nur Erfahrungsberichte aus der agilen Praxis in HR-Abteilungen, sondern behandelt auch Themen wie den Kanban-Einsatz oder Flight Levels:

Workshop: Synergieeffekte zwischen Agilität und sozialer Nachhaltigkeit

Wer das Gelernte vertiefen und nachhaltig verankern möchte, kann das mit einem halbtägigen Workshop tun, der online am 25. September stattfindet. Die Beraterin Sabine Weber widmet sich der wichtigen Verbindung zwischen Agilität und sozialer Nachhaltigkeit in der Personalarbeit von Unternehmen. Sie fokussiert sich auf agile Methoden, praktische Teamentwicklung und Organisationsentwicklung und hat es sich auf die Fahne geschrieben, die soziale Nachhaltigkeit von Unternehmen zu stärken.

Der Workshop richtet sich an Personalfachleute, Führungskräfte und alle mit agilen Vorkenntnissen, die an der Gestaltung einer nachhaltigen Arbeitskultur interessiert sind. Sie können sich dabei vertieft mit der Verbindung von Agilität und sozialer Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.

Tickets zum Frühbucherrabatt verfügbar

Der Agile HR Day ist eine Kooperation von heise Developer, der Heise-Tochter dpunkt.verlag und den agilen Unternehmen it-agile, agile academy und den Produktwerkern. Die Tickets kosten bis 28. August 219 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), danach 269 Euro. Der Workshop kostet 249 Euro. Ein Kombiticket für Konferenz und Workshop steht zum Frühbucherpreis von 399 Euro, danach 449 Euro ebenfalls zur Verfügung. Die Tickets stehen ab sofort über den Ticket-Shop bereit. Teams können von weiteren Vergünstigungen profitieren, ab drei Personen werden bei der Ticketbuchung im Shop automatisch Rabatte abgezogen. Weitere Informationen zu den Inhalten und dem Ablauf des Agile HR Day finden sich im Programm auf der Veranstaltungs-Website.

