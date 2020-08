Online-Konferenz: Agile Softwareentwicklung im Unternehmen

Am 13. Oktober findet unter dem Namen "Agile Softwareentwicklung im Unternehmen" eine Online-Konferenz statt, die in sieben Vorträgen die wichtigsten Aspekte des Themas beleuchtet. Den Vorträgen von renommierten Experten können Teilnehmer bequem vom eigenen Schreibtisch aus folgen – denn die Veranstaltung wird per Livestream übertragen. Auf Interaktionsmöglichkeiten müssen sie trotzdem nicht verzichten: Fragen können sie während den Vorträgen per Chat stellen, die Referenten stehen auch nach dem Vortrag für Fragen zur Verfügung und sie können sich mit gleichgesinnten Teilnehmern austauschen.

Agile Softwareentwicklung: Voraussetzungen, Stolperfallen und Best Practices

Obwohl das agile Manifest bereits seit 2001 existiert, kämpfen agile Softwareteams nach wie vor mit der Umsetzung der Konzepte in ihrem Unternehmen. Die Experten der Online-Konferenz gehen den Ursachen dafür auf den Grund und bieten Lösungsansätze und Techniken, mit denen eine unternehmensweite Umsetzung gelingen kann.

Die Referenten sind allesamt in der Szene bekannt und beschäftigen sich seit Jahren mit dem Thema – seien es bekannte Autoren wie Jutta Eckstein und Carola Lilienthal, CTO Konstantin Diener, Softwarearchitekt Falk Sippach, Evenly-Geschäftsführerin Nelli Hergenröther oder Head of Digital Retail IT Björn Kaiser bei Otto.de.

In den unterschiedlichen Gebieten der Speaker spiegelt sich auch das breite Themenspektrum der Konferenz wider. Angefangen bei einem Überblick über die Techniken Inspect und Adapt hin zur Bedeutung flexibler Softwarearchitekturen für die Agilität, erfahren Teilnehmer außerdem, wie agile Softwareentwicklung in Kombination mit Remote-Arbeit abläuft, wie Schätzungen und Usability Engineering gut mit agiler Softwareentwicklung funktionieren, und wie Agilität auch unternehmensweit ihre Vorzüge entfalten kann. Damit gibt die Konferenz Teilnehmern wertvolles Wissen an die Hand, um die Techniken effektiv und nutzbringend einzusetzen.

Bis zum 18. September können sich Interessierte zum Frühbucherpreis von 149 Euro für die Konferenz anmelden. Danach kostet die Veranstaltung 199 Euro. Die Konferenz ist auch im Nachgang komplett und inklusive Zugang auf alle Konferenzmaterialien verfügbar.

(bbo)