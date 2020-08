Online-Konferenz: Daten im RZ schützen und wiederherstellen

Die Sicherheit der gespeicherten Daten gegenüber Angriffen, Datensicherung und Disaster Recovery stehen im Mittelpunkt des Storage Security and Backup Day am 23. September. Praktiker erläutern in der eintägigen Online-Konferenz unter anderem, wie man Storage-Systeme so robust konzipiert, dass die Daten einem Angriff durch Ransomware standhalten, wie man komplexe Umgebungen backupt, Cloud-Storage schützt – und warum Tape immer noch das sicherste Medium ist.

Der Storage und Backup Day ist der erste Konferenzblock der diesjährigen storage2day, der Heise-Konferenz für Speichernetze und Datenmanagement. Die Onlinekonferenz richtet sich an Admins, Rechenzentrums- und Security-Verantwortliche und IT-Leiter, die sich über den aktuellen Stand der Storagetechnik informieren wollen. Bei Buchung bis 7.9. erhalten Sie 23 Prozent Frühbucherrabatt.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Storage Security and Backup Day, Online-Konferenz, 23.9.2020

