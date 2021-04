Online-Konferenz EmTech Germany New Food: Wie wir uns in Zukunft ernähren

Klimafreundliche Produkte, Trend zur veganen Ernährung, Insekten als Proteinlieferanten oder Fleisch aus dem Labor: Selten war mehr Wandel in der Lebensmittelbranche. Die zentrale Frage dabei: Wie ernähren wir uns in Zukunft? Wie verändert sich die Produktion von Lebensmitteln?Kommen neben Fleisch bald auch Fisch, Eier und Milchprodukte in Zukunft aus dem Labor? Welche Technologien sind notwendig, um gesunde Lebensmittel nachhaltig zu erzeugen? Undsind die im Labor erzeugten Lebensmittel tatsächlich gesünder und nachhaltiger als eine natürliche, ressourcenschonende Ernährung?

All diesen spannenden Fragen widmet sich die erste EmTech Germany-Konferenz der Technology Review. Sie wird komplett online abgehalten. Die Besucher erwarten spannende Vorträge internationaler Experten und wichtige Impulse zu diesen Themen. Zu den Vortragenden gehören der Cultured-Meat-Experte Deepak Choudhury, Liz Specht vom Good Food Institute ud viele mehr. In den Keynotes geht es um pflanzenbasierte Nahrung und alternative Proteine, die Regulierung der neuen Culturing-Verfahren oder die Umstellung, die die Fleischindustrie gerade durchmacht. Drei "Deep Dives" informieren über Milch aus dem Fermenter, Hybrid-Nahrungsmittel aus Natur und Labor sowie die Regulierung von Fleischersatzprodukten.

Die EmTech Germany New Food wird am 24. Juni 2021 abgehalten. Bis zum 27. Mai kann man sich zehn Prozent Frühbucherrabatt sichern. (bsc)