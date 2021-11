Online-Konferenz: Frühbucherrabatt für betterCode() .NET 6 wurde verlängert

Für die am 23. November 2021 stattfindende Online-Konferenz zum nächsten .NET-Release wird der Frühbucherrabatt verlängert. Ein Ticket der von heise Developer und dpunkt.verlag in Kooperation mit IT-Visions.de ausgerichteten betterCode() .NET 6 zum kommenden LTS-Release (Long-Term Support) ist nun bis einschließlich 8. November für 149 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.) zu erstehen. Danach gilt der reguläre Preis von 199 Euro

.NET 6 soll am 9. November erscheinen und ist die neue Basis für alle Programme, die auf Microsofts Entwicklungsplattform aufbauen – ob Desktop-Applikationen mit Windows Forms und WPF, Webanwendungen mit ASP.NET, mobile Apps auf der Grundlage von Universal Windows Platform und .NET MAUI oder Unity-Spiele. Das im vergangenen Jahr erschienene und derzeit aktuelle .NET 5 ist als Hinführung zu .NET 6 zu verstehen. .NET 6 wird hingegen für alle zum künftig zentralen Release, die auf .NET als Entwicklungsplattform setzen.

Bei der betterCode() .NET 6 bieten ausgewiesene .NET-Experten Entwicklerinnen und Entwicklern eine kompakte Eintagestour durch die neue Hauptversion. Die Teilnehmenden bekommen praktisches Wissen an die Hand, um sich mit den Neuerungen von .NET 6 vertraut zu machen und eine Einschätzung darüber zu erhalten, wie sie das Update angehen können. Sie haben die Gelegenheit, ihre Fragen an ausgewiesene .NET-Insider wie Holger Schwichtenberg, Christian Wenz, Rainer Stropek, André Krämer und Thomas Claudius Huber zu richten – entweder per Chat oder direkt über in die Online-Konferenzplattform integrierte BigBlueButton-Räume.

Das Wichtigste zu .NET 6 – kompakt über einen Tag

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten folgende 45-minütige Vorträge:

.NET 6: Neuigkeiten bei den Anwendungsarten, APIs und im SDK

Neuigkeiten in C# 10

Neuigkeiten von ASP.NET Core 6.0 und Blazor 6

Migration von .NET Framework 4.8 zu .NET 6

WinUI 3 und das Windows App SDK: Moderne Desktop-Apps für Windows 10 und 11 entwickeln

Cross-Plattform-Entwicklung mit .NET Multi-Platform App UI

Zusätzlich zum derzeit gewährten Frühbucherrabatt können Teams von Gruppenrabatten profitieren. Hierfür gilt es, das Konferenz-Team zu kontaktieren. Ein separat für den 25. November angebotener Workshop zum Umstieg auf .NET 6 kostet 449 Euro.

Das gesamte Programm und detaillierte Informationen zum Ablauf, zu den Vorträgen und Vortragenden stehen auf der Website des Online-Events zu .NET 6. Im Dezember 2020 gab es eine vergleichbare Konferenz zu .NET 5.0, die über 400 Teilnehmende zu verzeichnen hatte.

(ane)