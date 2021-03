Online-Konferenz: Jetzt Frühbucherrabatt für "Mastering Websecurity" sichern

Am 21. April findet mit der Mastering Websecurity eine Online-Konferenz statt, die in sieben Vorträge die wichtigsten Sicherheitsaspekte moderner Webanwendungen beleuchtet. Den Vorträgen renommierter Experten können Teilnehmer bequem vom eigenen Schreibtisch aus folgen – denn die Veranstaltung wird per Livestream übertragen. Auf Interaktionsmöglichkeiten müssen sie trotzdem nicht verzichten: Fragen können sie während der Vorträge per Chat stellen, die Referenten stehen auch nach dem Vortrag für Fragen zur Verfügung und sie können sich mit gleichgesinnten Teilnehmern austauschen.

Sichere Webanwendungen: Schwachstellen erkennen und absichern

Nahezu jedes Unternehmen muss sich heutzutage mit der Entwicklung von Webanwendungen beschäftigen. Allerdings geht damit auch die Herausforderungen einher, Security-Schwachstellen aufzudecken und Angreifer dadurch abzuwehren. In der Online-Konferenz lernen Sie von erfahrenen Entwicklern und Security-Experten, wie Sie Ihre Webanwendungen sicher gestalten können.

Angefangen bei einer Analyse der OWASP Top Ten vermittelt die Online-Konferenz Praxiswissen in der Kryptografie und der Grundabsicherung von Webanwendungen. Die Experten zeigen, wie agiles Threat Modelling in puncto Security helfen kann und welche Sicherheitslücken in Node.js und npm lauern. Ein Blick auf zeitgemäße Authentifizierungstechniken rundet die Konferenz ab und gibt Ihnen das notwendige Know-how an die Hand, Ihre Webanwendungen vor Angreifern zu schützen.

Bis zum 9. April können sich Interessierte zum Frühbucherpreis von 149 Euro für die Konferenz anmelden. Danach kostet die Veranstaltung 199 Euro. Die Konferenz ist auch im Nachgang komplett und inklusive Zugang auf alle Konferenzmaterialien verfügbar. Exklusive Gruppenangebote sind auf Nachfrage verfügbar.

(bbo)