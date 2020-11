Online-Entwicklerkonferenz heise MacDev – letzte Chance, jetzt buchen

In diesem Jahr findet die heise MacDev Corona-bedingt nur online statt, und zwar am 2. Dezember. Die Entwicklerkonferenz von Mac & i setzt einen Schwerpunkt auf Apples noch junges deklaratives Oberflächen-Framework SwiftUI, beschäftigt sich aber auch mit anderen Aspekten, etwa der Barrierefreiheit, der Sicherheit in der Software-Entwicklung, mit Clean Architecture oder dem Umgang mit GPS-Daten. Auch Thread Modeling, Catalyst, GPS, Server Side Swift, Debugging, UIKit und Augmented Reality sind Themen der insgesamt 14 Vorträge, die in zwei Tracks organisiert sind. Alle Details finden interessierte Entwickler in der Programmübersicht auf der Konferenz-Website.

Wer sich bei einem dieser Themen aus dem Umfeld der Entwicklung für die Apple-Plattformen schlau machen oder sich mit Gleichgesinnten und Referenten in den Chat-Räumen austauschen möchte, kann sich jetzt noch schnell zur Online-Konferenz anmelden und bequem vom eigenen Schreibtisch aus teilnehmen.

Web-Browser genügt

Zur Teilnahme genügt ein Web-Browser. Die Vorträge können Sie sowohl live als auch später als Aufzeichnung anschauen, und wer mag, kann sich – wahlweise per Webcam – an Diskussionen mit den Referenten und anderen Teilnehmern beteiligen. Das Ticket kostet 299 Euro. Teams erhalten Gruppenrabatte.

Die Entwicklerkonferenz von Mac & i beschäftigt sich mit wichtigen Aspekten der Softwareentwicklung für Apple-Geräte, also Mac, iPhone, iPad, aber auch Apple Watch und Apple TV, und ist im letzten Jahr offiziell gestartet – mit vielen tollen Panels und Vorträgen rund um die Programmierarbeit auf allen Apple-Plattform.

(bsc)