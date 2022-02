Online-Konferenz: Frühbucherrabatt für Svelte Day 2022 verlängert

Für den am 10. März geplanten Svelte Day, eine Online-Veranstaltung zum JavaScript-Framework, haben die Veranstalter dpunkt.verlag und heise Developer den Frühbucherpreis von 149 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.) bis zum 24. Februar verlängert. Svelte ist ein noch recht junges Webframework, dass sich vor allem durch die unkomplizierte Interaktion mit Komponenten auszeichnet. Vergleicht man Svelte mit anderen Framework-Platzhirschen wie Angular oder React, wird deutlich, dass Svelte den Browser nicht für sich arbeiten lässt, sondern fungiert selbst als Compiler, der den Code in JavaScript umwandelt. Das sorgt für schnelle und reaktive Webseiten.

Das Programm ist in Zusammenarbeit mit Simon Holthausen, Co-Maintainer bei Svelte, entstanden. Es setzt sich aus sieben praxisnahen Vorträgen zusammen. Zwei Online-Workshops vor und nach der Konferenz flankieren das Angebot.

Sieben praxisnahe Vorträge zu Svelte

Die Vorträge reichen von einem Einstieg in Svelte und das SvelteKit über die Komponenteninteraktion mit TypeScript und React, bis hin zu Svelte als Werkzeug zur Datenvisualisierung. Es richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Svelte-Kenner.

Das Programm des Svelte Day 2022 umfasst sieben Online-Vorträge rund um das JavaScript-Framework.

Tickets für Online-Workshops verfügbar!

Oliver Sturm bietet Interessierten bereits am 8. März die Möglichkeit, in Svelte einzusteigen. Von 9 bis 16 Uhr leistet er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern seines Online-Workshops Hilfestellung bei ihren ersten Gehversuchen mit Svelte. Die Teilnehmer beginnen mit dem Erstellen von Komponenten und lernen die Svelte-spezifische Syntax und die Werkzeuge kennen.

Am 24. März geht Ivan Hofer mit seinem Online-Workshop noch einen Schritt weiter und zeigt, wie sich komplexere Zusammenhänge in einer Svelte-Applikation abbilden lassen. Die Teilnehmer starten mit dem Aufsetzen eines SvelteKit-Projekts, gehen über zur Konfiguration der Entwicklungsumgebung und Hilfswerkzeuge und lernen, wie sie erste Komponenten in TypeScript schreiben können.

Frühbucherrabatt bis 24. Februar verlängert

Ein Ticket für die Eintagesveranstaltung kostet abzüglich des Frühbucherrabatts bis zum 24. Februar 149 Euro (zzgl. 19 Prozent MwSt.). Workshop-Tickets sind für 449 Euro erhältlich. Teams profitieren zusätzlich von Gruppenrabatten auf Konferenztickets, Interessierte können sich hierfür via E-Mail an das Event-Team wenden. Auf der Webseite zum Svelte Day 2022 finden sich aktuelle Informationen zum Programm.

