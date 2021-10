Online-Konferenz betterCode() Go: Jetzt verlängerten Frühbucherrabatt sichern!

Die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag der Online-Konferenz zur Programmiersprache Go verlängern den Frühbucherrabatt um eine Woche. Noch bis einschließlich 26. Oktober können Interessierte vergünstigte Tickets für die betterCode() Go erwerben, die am 10. November stattfindet. Das Programm entstand in Zusammenarbeit mit Go-Experte Frank Müller und setzt sich aus sieben Vorträgen und zwei zusätzlichen Online-Workshops zusammen.

Die betterCode() Go richtet sich an Entwicklerinnen und Entwickler, die die ursprünglich von Google entwickelte Sprache genauer unter die Lupe nehmen wollen. In sieben praxisnahen Vorträgen geben die Speaker einen Einblick in die Programmiersprache selbst, und stellen einzelne Anwendungsbereiche vor. Mit einem Besuch der Konferenzen sollten sich am Ende des Tages Fragen wie "Passt die Programmiersprache Go in das nächste Projekt?", "Wie geht das eigentlich in Go?" und "Was kann Go, was andere Sprachen nicht können?" beantworten lassen.

Programm-Highlights im Überblick

Einstieg in Go, Standard-Library und Ökosystem

Concurrency in Go

Go Interfaces

Webanwendung in Go

Von REST zu gRPC und zurück

Go quick: Property-Based-Testing

Zusätzlich bietet das Programm zwei ganztägige Workshops an, in denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Kenntnisse weiter vertiefen können.

Verlängerter Frühbucherrabatt bis 26. Oktober

Ein Ticket für die Eintagesveranstaltung kostet inklusive Frühbucherrabatt (bis 26. Oktober 2021) 149 Euro, danach 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 Prozent MwSt.). Teams profitieren zusätzlich von Gruppenrabatten, Interessierte können sich hierfür via E-Mail an das Event-Team wenden. Tickets für die Workshops sind für 449 Euro erhältlich. Nähere Informationen zum Programm finden sich auf der Konferenzwebseite.

(mdo)