Online-Konferenz: betterCode() Java 17 schon am 14. September

Schon nächste Woche, genauer am 14. September, wird Java 17 erscheinen. Diese Version der Programmiersprache ist insofern besonders, weil es sich um das erste Long-Term-Support-Release seit Java 11 handelt, das schon vor drei Jahren erschienen ist. Dies nehmen heise Developer und dpunkt.verlag zum Anlass, am gleichen Tag mit der betterCode() Java 17 eine Online-Konferenz auszurichten, die die wichtigsten Neuerungen der vergangenen Jahre vorstellt und Unternehmen eine Einschätzung über kommende Migrationsszenarien gibt.

Ein modernes Java

Die seit Java 11 hinzugekommenen Neuerungen sorgen dafür, dass Java weiterhin zeitgemäß und eine der verbreitetsten Programmiersprachen bleibt – der großen Konkurrenz zum Trotz. Das Programm der betterCode() Java 17 bietet einen tiefgehenden Einblick in die Neuerungen und gibt wertvolle Hilfen für die künftige Java-Strategie beziehungsweise bei der Migration von schon oder bald veralteten Java-Systemen.

Die Konferenz gibt Antworten auf folgende Fragen:

Was sind die wichtigsten Neuerungen seit Java 11?

Was ändert sich mit Java 17?

Wie können Entwickler von Records, Pattern Matching und Switch Expressions profitieren?

Was sind die relevanten API-Änderungen?

Was macht ein LTS-Release genau aus?

Warum sollten Unternehmen jetzt wechseln?

Was gilt es bei der Migration zu beachten?

CyberLand Release Party am Abend

Am Abend wird es außerdem die CyberLand Release Party geben. In dem Rahmen werden das LTS-Release gefeiert und noch mal die interessantesten Neuerungen beleuchtet. Dazu werden Gesprächspartner aus dem Java- und OpenJDK-Umfeld eingeladen und in Quiz/Spiele können die Zuschauer etwas gewinnen. An der CyberLand Release Party kann man kostenlos teilnehmen. Die betterCode()-Java-17-Konferenz kostet hingegen 199 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.). Wer im Team teilnehmen möchte, kann darüber hinaus auf Anfrage von Gruppenrabatten profitieren.

