Online-Konferenz storage2day: Cloud Storage Day im April

Die Cloud als Datenspeicher und Datenspeicher für die Cloud – darum geht es beim Cloud Storage Day, dem nächsten Online-Event der iX-Konferenzreihe storage2day am 5. April. Er bietet Storage-Verantwortlichen, IT-Leitern und Administratoren Gelegenheit, sich über Trends, Herausforderungen und Lösungen bei Cloud-Storage, Cloud-native- und Container-Technologie auf dem Laufenden zu halten.

Zum Auftakt zeigt Martin Verges von der croIT, wie sich S3-Speicher in der Cloud und in der eigenen Infrastruktur miteinander verbinden lassen und welche Möglichkeiten es gibt, Daten zwischen ihnen zu synchronisieren. Im eigenen Rechenzentrum werden die durch AWS bekannt gewordenen Objektspeicher durch eine Open-Source-Lösung, das Ceph S3 Rados Gateway bereitgestellt.

Cloud-native-Technik im eigenen RZ

Um Cloud-native Applikationen im eigenen Rechenzentrum und deren Orchestrierung mit Amazon Services geht es auch im Vortrag von Sascha Uhl (Cloudian). Speziell für die Container-Welt und Kubernetes entwickelt wurde Longhorn, eine Cloud-native verteilte Open-Source-Blockspeicher-Engine. Joshua Moody von SUSE, demonstriert, wie sie funktioniert, welche Vorteile sie bietet und wie sich damit ausfallsichere Speichersysteme für Kubernetes-Pods bauen lassen.

Mit den rechtlichen Aspekten der Datenspeicherung in der Cloud befasst sich Daniel Burgwinkel, Experte für Compliance-Prozesse und Information Governance. Er zeigt anhand von Use Cases, wie sich Daten rechtskonfrom in der Cloud speichern lassen und was beim datenschutzgerechten Löschen zu beachten ist.

(ulw)