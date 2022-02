Online-Konferenz zu Svelte: Jetzt Tickets zum Frühbucherpreis sichern!

Die Veranstalter dpunkt.verlag und heise Developer richten am 10. März eine Online-Konferenz zu Svelte aus, einem noch recht jungen JavaScript-Framework. Es zeichnet sich insbesondere durch seine problemlose Kompatibilität mit anderen Komponenten aus. Im Gegensatz zu Framework-Platzhirschen wie Angular oder React lässt Svelte den Browser nicht für sich arbeiten, sondern fungiert selbst als Compiler, der den Code in JavaScript umwandelt. Das sorgt für schnelle und reaktive Webseiten. Tickets für den Svelte Day gibt es vergünstigt noch bis zum 17. Februar.

Das Programm des Svelte Day ist in Kooperation mit Simon Holthausen, Co-Maintainer bei Svelte, entstanden und umfasst sieben Vorträge sowie zwei ganztägige Online-Workshops. Es richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Svelte-Kenner. Die Online-Veranstaltung ist eine Ausgliederung aus der JavaScript-Konferenz enterJS, die für den 22. und 23. Juni 2022 als Präsenzveranstaltung im Darmstadtium in Darmstadt geplant ist.

Das Programm im Überblick

Die Veranstalter haben insgesamt sieben Speaker eingeladen. Vom Einstieg in Svelte und SvelteKit bis zur Kombination mit TypeScript und React – Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen guten Überblick über alle wichtigen Svelte-Themen:

Einstieg in Svelte

Schneller und glücklicher arbeiten mit SvelteKit

Svelte und TypeScript

Von React nach Svelte

Komponenteninteraktion

Design-Systeme mit SvelteKit erstellen

Datenvisualisierung mit Svelte

Workshop für Einsteiger und Fortgeschrittene

Zwei ganztägige Online-Workshops flankieren das Programm. Bereits am 8. März erhalten Interessierte einen Einstieg in Svelte, vermittelt durch Trainer Oliver Sturm. Wer sich also auf die Konferenz vorbereiten möchte, ist damit gut beraten. Zu den Lernzielen gehört beispielsweise das Erstellen von Anwendungen auf Basis von Svelte und SvelteKit, Wissen über Details der Svelte-spezifischen Syntax für Komponenten sowie Informationen zu speziellen Features für Animationen, Scoped CSS und viele mehr.

Ivan Hofer setzt für seinen Workshop bereits Svelte-Grundkenntnisse voraus und zeigt am 24. März, wie sich komplexere Zusammenhänge in einer Svelte-Applikation abbilden lassen. Die Teilnehmer starten mit dem Aufsetzen eines SvelteKit-Projekts, gehen über zur Konfiguration der IDE und Hilfs-Tools und schreiben im Anschluss erste Komponenten mit TypeScript.

Tickets für Workshops kosten 449 Euro (zzgl. 19 % MwSt.).

Jetzt Frühbucherrabatt sichern!

Ein Ticket für die Eintagesveranstaltung kostet abzüglich des Frühbucherrabatts bis zum 17. Februar 149 Euro (zzgl. 19 % MwSt.). Teams profitieren zusätzlich von Gruppenrabatten, Interessierte können sich hierfür via E-Mail an das Event-Team wenden. Auf der Webseite zum Svelte Day 2022 finden sich aktuelle Informationen zum Programm.

