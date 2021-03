Online-Konferenz zur Web-API-Entwicklung: API Advanced Day zum Frühbucherrabatt

Für den sogenannten API Advanced Day der betterCode() API 2021 gilt der Frühbucherrabatt nur noch bis 31. März. Beim ihm handelt es sich um das zweite Online-Konferenzangebot zur Web-API-Entwicklung, das heise Developer, iX und dpunkt.verlag ausrichten. Diese Woche fand bereits ein erster Konferenztag mit knapp 200 Teilnehmern statt, der in das Thema einführte. Der API Advanced Day am 22. April setzt hier an und beleuchtet fortgeschrittenere Themen.

Tief in die API-Entwicklung einsteigen

Es wird Vorträge zu folgenden Themen geben:

Fachliches API-Design: Hier geht es darum, mehr Aufmerksamkeit auf fachliche Belange und weniger auf technische Aspekte zu legen und wie sich das im Rahmen des Entwurfs von APIs umsetzen lässt.

APIOps – automatisierte Prozesse für noch bessere APIs: Wie können API-Gateways oder -Plattformen den Entwicklungsprozess von APIs nach der DevOps-Idee und dem CALMS-Modell positiv beeinflussen.

OWASP API Security Top 10: Wie APIs angegriffen werden und Entwickler sicher entwickeln können.

API-Management: Was sind die Aufgaben und Funktionen des API-Managements und die grundlegenden Prozesse dafür?

Cloud-native API-Gateways: Welches ist das richtige API-Gateway für den Einsatz im nächsten Projekt?

API-Kompatibilität durch Consumer-driven Contracts und CI/CD: Wie lässt sich über eine Continuous-Deployment-Pipeline in Kombination mit Consumer-driven Contracts und einem Pact Broker sicherstellen, dass sowohl auf der Test-Stage als auch in Produktion nur Services deployt werden deren Schnittstellen kompatibel sind.

Workshops und Webinar-Serie

Wer bis 31. März bucht, spart 50 Euro auf den später regulären Preis von 199 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.). Zusätzlich werden vier ganztägige Workshops offeriert, die sich mit den Themen gRPC mit ASP.NET Core (19. April), API-Design (20. April), Schnittstellen mit Consumer-driven Contracts aus Client-Sicht definieren und testen (23. April) und Authentifizierung mit Keycloak (2. Juni) beschäftigen.

Des Weiteren bieten die Heise Medien die am 5. Mai startende Webinar-Serie "APIs für Webanwendungen entwickeln". Hier lernen Entwickler in vier Folgen, wie sie mit Domain-Driven Design, Event-Sourcing und CQRS (Command Query Responsibility Segregation) erfolgreich APIs für Webanwendungen entwickeln können.

(ane)