Online-Modehändler About You senkt Prognose - Kaufzurückhaltung belastet

Der Online-Händler About You hat wegen der sinkenden Konsumlaune und der Eintrübung der Konjunktur die Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Das Umsatzwachstum dürfte 2022/2023 10 bis 20 Prozent auf 1,905 bis 2,078 Milliarden Euro betragen, teilte der Konzern am Dienstag nach Börsenschluss in Hamburg mit. Bislang hatte About You ein deutlich stärkeres Wachstum von 25 bis 35 Prozent in Aussicht gestellt.

Der bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte bei 120 bis 140 Millionen Euro liegen und damit deutlich über den bisher in Aussicht gestellten 50 bis 70 Millionen Euro. Die Marge werde bei minus 7,3 bis minus 5,8 Prozent liegen.

Trotz der anhaltenden Herausforderungen bestätigte About You aber das Ziel, den Break-even auf Basis des bereinigten Ebitda auf Konzernebene im Geschäftsjahr 2023/2024 zu erreichen – also nicht mehr im Minus zu sein. Die Aktie geriet auf der Handelsplattform Tradegate zunächst stärker unter Druck, zuletzt verlor sie dort im Xetra-Vergleich noch ein halbes Prozent.

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres erwartet der Vorstand einen Umsatzanstieg von 4,9 bis 12,5 Prozent zum Vorjahr auf 415 bis 445 Millionen Euro, sowie ein bereinigtes Ebitda von minus 55 bis minus 40 Millionen Euro. Dies entspreche einer Marge von minus 13,3 bis minus 9,0 Prozent. Die erwartete Beschleunigung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorquartal sei nicht eingetreten, hieß es zur Begründung. Das Wachstum habe sich im Laufe des Quartals vielmehr noch moderat verlangsamt. Der Umsatz liege damit unter den ursprünglichen Erwartungen des Vorstands.

Lesen Sie auch Retouren-Studie: Jedes vierte Paket im Online-Handel geht zurück heise online

Den Halbjahresbericht will About You am 11. Oktober veröffentlichen. Der Versandhandelsriese Otto als Alteigentümer hatte den Online-Modehändler About You 2021 an die Börse gebracht.

(fds)