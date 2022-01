Wie lässt sich die Bereitstellung und Verwaltung mobiler Apple-Geräte in Firmen einfacher und sicherer umsetzen? Diesen und vielen weiteren Fragen rund um den Einsatz von iPhone, iPad & Co. in Unternehmen widmet sich ein Workshop von Mac & i.

Die zweitägige Online-Veranstaltung Apple-Geräte professionell verwalten im März 2022 richtet sich an Administratoren und behandelt sowohl die Gerätemanagement-Optionen mitsamt Apples Tools zur Verwaltung firmeneigener Hardware als auch die Einbindung privater Geräte von Mitarbeitern über die Benutzerregistrierung (User Enrollment). Zudem steht das Thema "geteiltes iPad" auf dem Programm, das die Verwendung eines iPads durch mehrere Angestellte ermöglicht.

Geräteverwaltung im Griff

Auf dem Programm steht unter anderem, wie sich Informationen von den verwalteten Geräten in Echtzeit abrufen lassen und wie man Kontrolle über die Inhalte und Aktivitäten erlangt. Außerdem wird erläutert, wie man den Aufwand bei der Verwaltung sowie Sicherheitsrisiken schon durch eine geschickte Konfiguration verringern kann und wie sich betriebliche und private Daten auf von Mitarbeitern selbst mitgebrachten Geräten klar trennen lassen.

Zu den weiteren Themen gehört die Einrichtung von iPads als eingeschränktes Kiosk-System (mit und ohne MDM-Geräteverwaltung). Der Workshop widmet sich auch den Datenschutzneuerungen in iOS 15, Besonderheiten beim Backup von Endgeräten sowie der Frage, wohin Apple seine Verwaltungsoptionen weiterentwickelt.

Praktische Übungen

Der Workshop setzt auch auf praktische Übungen, dafür wird ein iOS-Gerät benötigt, das sich frei verwenden und auch komplett löschen lässt. Zudem ist ein Mac mit dem kostenlosen Apple Configurator 2 erforderlich und ein Zugang zu SimpleMDM für die Geräteverwaltung – dafür lässt sich ein kostenloser Test-Account einsetzen.

Der Online-Workshop Apple-Geräte professionell verwalten ist auf 15 Teilnehmer beschränkt und findet am 1. und 2. März 2022 statt – jeweils von 9 bis 17 Uhr. Der Preis beträgt 990 Euro, bis zum 1. Februar sind Tickets noch mit Frühbucherrabatt für 890 Euro erhältlich.

(bsc)