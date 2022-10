Lernen am iPad: Der Apple School Manager ist zentraler Bestandteil für den Einsatz der Apple-Tablets in Klassenzimmern. Das kostenlose Tool des Herstellers unterstützt bei Konfiguration und Verwaltung der iPads. Der School Manager erlaubt zudem, iPad-Apps mit Ermäßigungen für den Bildungsbereich zu kaufen und zu installieren. Mac & i erläutert in einem Online-Workshop, wie man Apples Dienst konkret einsetzt und mit einem bestehenden System zur Mobilgeräteverwaltung (MDM) verknüpft, um so die Geräte und Accounts zu verwalten.

Apple School Manager im Griff

Der Online-Workshop Apple School Manager beherrschen richtet sich an IT-beauftragte Lehrerinnen und Lehrer ebenso wie an IT-Verantwortliche und Administratoren an Schulen und bei Schulträgern.

Der zweitägige Workshop geht tief ins Detail: Die Themen reichen von den Grundeinstellungen beim Apple School Manager und der Verknüpfung mit einem MDM-Server über verwaltete Apple-IDs und die verschiedenen Account-Rollen bis hin zum Einkauf von Apps mit Bildungsrabatt. Zudem wird vermittelt, wie sich die Struktur der eigenen Bildungsorganisation im School Manager abbilden lässt.

Online-Workshop im Dezember 2022

Voraussetzung für die Teilnahme am Workshop ist ein Admin-Zugang zu einem Apple School Manager. Ein iOS-Gerät, das sich zum Testen zurücksetzen lässt, empfehlen wir zudem, damit wird auch ein Workflow für die automatische Registrierung und das Einspielen von Apps praxisnah demonstriert. Den Workshop hält Andreas Schenk, Trainer und Berater bei Apfelwerk. Er begleitet Organisationen seit vielen Jahren bei der Implementierung ihrer Apple-Projekte.

Der Workshop findet am 7. und 8. Dezember 2022 statt und läuft jeweils von 9 bis 17 Uhr. Der Workshop-Preis beträgt 990 Euro. Mit Frühbucherrabatt liegt der Preis bei 890 Euro.

Am 29. November 2022 gibt es außerdem ein zweistündiges Live-Webinar zum Thema "Apple School Manager gratis beantragen und registrieren", das Grundlagen vermittelt. Das Frühbucher-Ticket kostet 89 Euro. Teilnehmer, die beide Veranstaltungen buchen, profitieren von einem Kombi-Ticket.

(lbe)