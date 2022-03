Online-Workshop: Bessere Unternehmensvideos produzieren

Videos gehören längst fest zur Unternehmenskommunikation, doch häufig mangelt es an einer professionellen Umsetzung. Dabei können die Filme entscheidend zur Innen- und Außendarstellung eines Unternehmens beitragen, vom Firmenportrait über die Anwerbung künftiger Mitarbeiter bis hin zur Neukundengewinnung. Mac & i erklärt in einem zweitägigen Workshop, wie sich Unternehmensvideos einfach und professionell planen sowie produzieren lassen – Schritt für Schritt von der Vorbereitung über den Dreh bis hin zur Postproduktion mit Schnitt und Veröffentlichung.

Zweitägiger Online-Workshop mit viel Praxis

Der Online-Workshop "Unternehmensvideos produzieren" richtet sich an Social-Media-Verantwortliche sowie Mitarbeiter von PR-, Marketing-, Presse- oder Personalabteilungen in Unternehmen, Behörden, Organisationen und Vereinen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollte der Umgang mit einer Videokamera vertraut sein, das kann auch ein iPhone sein. Grundkenntnisse im Umgang mit Videoschnitt-Software sind zudem von Vorteil.

Auf der Agenda stehen die Grundlangen zur Konzeption und Planung eines Unternehmensfilms, dazu gehört etwa die Erstellung eines exemplarischen Drehbuchs mitsamt Storyboard. Der Themenbereich Produktion widmet sich im Anschluss Beleuchtung, Ton und Kameraführung, auch Bildaufbau und Einstellungsgrößen fehlen nicht. Im dritten Teil zur Postproduktion geht es schließlich um Workflows und Grundregeln der Nachbearbeitung des angefertigten Videomaterials, das reicht von Titelerstellung über Farbkorrektur, Musik und Sound bis hin zum exportierten Video. Gearbeitet wird dabei mit Apples kostenlosem iMovie, andere Videoschnittprogramme werden ebenfalls vorgestellt.

Workshop am 17. und 18. Mai 2022

Der Workshop wird von der Filmemacherin Maria Boger gehalten, die neben Fernsehbeiträgen hauptsächlich Recruiting-Filme, Schulungsvideos, Image-Filme und andere Videoinhalte für Unternehmen produziert. Teilnehmende erhalten Workshopunterlagen und eine Teilnahmebescheinigung.

Der Workshop findet per Zoom am 17. und 18. Mai 2022 statt, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Der Preis beträgt 990 Euro, bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn greift der Frühbucherrabatt in Höhe von 10 Prozent.

