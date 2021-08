Online-Workshop: Bessere iOS-Apps mit testgetriebener Entwicklung schreiben

Testgetriebene Entwicklung von iOS-Apps: Ein Online-Workshop von Mac & i führt iOS-Entwickler an zwei Tagen im September ausführlich in die Materie ein. Teilnehmer lernen praxisnah, wie man eine kleine App durch den Einsatz von Tests erweitert und verbessert. Auf dem Programm steht, wie man automatische Tests für die gängigen Komponenten in der Entwicklung von iOS-Apps schreibt und einsetzt. Auch die Eigenschaften robuster Tests und was automatische Tests so wertvoll macht, wird im Workshop vermittelt.

Zweitägiger Online-Workshop

Teilnehmer lernen in dem zweitägigen Workshop, wie sie selbständig Tests für die gängigen Komponenten in der iOS-Entwicklung schreiben können und bestehenden Quellcode mit Tests versehen. Auch das Lesen und Bewerten von Testergebnissen in Xcode und in Continious-Integration-Umgebungen wird vermittelt. Einen kompletten Überblick der Inhalte des Workshops – von den Grundlagen über UIViews und UIViewController, Alerts, die Besonderheiten in Hinblick auf SwiftUI bis hin zu Snapshottests – finden Sie hier: Testgetriebene Entwicklung von iOS-Apps.

Mit der Methode des Mob-Programmings werden bestehende Tests verbessert und neue Funktionen hinzugefügt. Beim Mob-Programming bedient eine Person die Tastatur und tippt den Quelltext, während die anderen nachdenken und zusammen festlegen, wie der Quelltext und die Tests geschrieben werden.

Frühbucherrabatt nur noch für kurze Zeit

Der Workshop richtet sich an iOS-Entwickler und Entwicklerinnen, die mindestens simple Apps mit Swift und UIKit erstellen können und auf einem Mac mit Xcode 12 arbeiten. Bestehende Erfahrungen mit testgetriebener Entwicklung werden für die Teilnahme nicht vorausgesetzt.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 16. und Freitag, den 17. September 2021 statt, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Der Preis für die Teilnahme beträgt 1249 Euro. Für wenige Tage – bis zum 19. August – wird das Ticket noch zum Frühbucherrabatt für 1125 Euro angeboten.

(lbe)