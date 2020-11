Container sind aus dem Deployment von Applikationen und Services nicht mehr wegzudenken. Docker hat deren Handling so weit vereinfacht, dass sie für viele Entwicklerinnen und Entwickler zum Alltagswerkzeug gehören. Doch über das grundlegende Docker-Tooling hinaus lässt sich das Verwalten von Containern und ebenso das Bauen von Container Images mit spezialisierten Werkzeugen noch komfortabler, sicherer und effizienter gestalten. Hilfreich ist zudem ein tieferes Verständnis der Funktionsweise von Containern.

Hier setzt der Online-Workshop Container für Fortgeschrittene an. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nicht nur einen Einblick in das Zusammenspiel von Containern und Infrastruktur, sondern auch ganz konkrete Hilfestellung für die tägliche Arbeit damit. Sie reicht vom Optimieren der Build-Prozesse mit BuildKit über Images, Layers und die Funktionsweise von Pods bis zum Troubleshooting. Auch die Sicherheit beim Bauen von Container Images sowie der reibungslose Betrieb vieler Container hinter einem Traffic-regulierenden Reverse Proxy wie traefik kommen nicht zu kurz.

Mehr Workshops Neben den Special Days der Partnerkonferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf finden Interessierte auch ein vielfältiges Angebot eintägiger Online-Workshops rund um die Themen Kubernetes, Continuous Delivery, Container, Cloud Native und Dev(Sec)Ops.

Der interaktiv und praxisnah gestaltete Onlinekurs findet am 2. Dezember statt. Integriert in die Konferenzplattform von Continuous Lifecycle und ContainerConf benötigt das Browser-basierte System keinerlei zusätzliche Software. Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben während des Kurses jederzeit die Möglichkeit, sich mit dem Referenten und auch untereinander per Chat und Video auszutauschen. Den Kurs leitet Nicholas Dille, der als DevOps Engineer bei der Haufe Gruppe tätig ist. Er ist zudem bereits seit 2017 als Docker Captain bestens mit den Themen Containerisierung, Virtualisierung und Automatisierung vertraut.

