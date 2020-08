Online-Workshop: Data Science mit R – von Anfang an

Die Programmiersprache R, im Frühjahr in Version 4 erschienen, hat einen festen Platz im Werkzeugkasten von Data Scientists, die damit Aufgaben von der explorativen Datenanalyse bis zur optimierten Darstellung komplexer Modelle erledigen. In dem Online-Kurs Learn R lernen Sie die Konzepte von R und die wichtigsten R-Pakete aus dem tidyverse kennen. Unter Anleitung über Sie, wie man mithilfe dieser Pakete in R effizient Daten importiert, exploriert, visualisiert und auswertet.

Der Workshop findet vom 8. bis 10. September mithilfe einer Webkonferenz-Software statt. Zur Teilnahme benötigen Sie einen Rechner mit Mikrofon und Lautsprecher oder einem Headset sowie einen aktuellen Browser. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen. Bei Buchung bis zum 14.8. erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt.

Learn R – Der Einsteigerkurs für die Programmiersprache R, Online-Workshop, 8.-10.9.: Weitere Informationen und Anmeldung

(odi)