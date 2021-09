Online-Workshop: Der schnelle Weg in die Cloud

Sie möchten wissen, wie Sie Ihr Unternehmen schnell und gezielt in die Cloud bringen und haben womöglich schon einen konkreten Anwendungsfall? Der Tagesworkshop Cloud Fast Track vermittelt kompakt an einem Tag, worauf es bei Azure, AWS und Co. ankommt.

Sie lernen Best Practices für die Nutzung der Public Cloud kennen, entwickeln eine grobe Cloud-Architektur für Ihr Projekt und richten einen Unternehmensaccount bei einem der großen Cloud-Provider ein. Außerdem erhalten Sie eine Checkliste für eine nachhaltige und sichere Nutzung der Cloud, mit der Sie die konkrete Umsetzung Ihres Projektes nach dem Kurs angehen können.

Der Online-Workshop findet am 27. Oktober 2021 statt. Für die Schulung stehen nur 20 Plätze zur Verfügung, sodass eine intensive Betreuung durch den Referenten und viel Gelegenheit zum Austausch sichergestellt sind. Referent Fabian Brechlin ist Geschäftsführer der Rewion GmbH und Spezialist für die Themen Cloud und Modern Workplace. Bei einer Anmeldung bis 29. September erhalten Sie 10 % Frühbucherrabatt.

Cloud Fast Track, Online-Workshop am 27.10.2021: Weitere Informationen und Anmeldung

(akl)