Online-Workshop: Design Pattern und Idiome in Python

Design Pattern helfen Entwicklerinnen und Entwicklern nicht nur, den Sourcecode von Anwendungen besser zu verstehen, sondern auch bei der Vorbereitung und Programmierung neuer Applikationen. Um deren spezielle Umsetzung in Python praxisnah zu erläutern, behandelt der interaktiv angelegte Onlinekurs "Design Pattern und Idiome in Python" wichtige Entwurfsmuster, aber auch Idiome wie Dekoratoren und Generatoren (Coroutinen) im Detail.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen im Workshop unter anderen die Design Pattern Factory Method (Fabrikmethode), Singleton, Adapter, Bridge (Brücke), Decorator, Composite (Komposition), Proxy (Stellvertreter), Observer (Beobachter) und Visitor kennen. Neben deren Charakteristika und den Unterschieden zu Idiomen in Python behandelt der Kurs auch den praktischen Umgang und den richtigen Einsatz der einzelnen Entwurfsmuster.

Der Workshop findet am 14. Juni auf der Konferenzplattform der enterPy 2021 statt. Das Browser-basierte System benötigt keinerlei zusätzliche Software. Teilnehmende haben während des Kurses jederzeit die Möglichkeit, sich mit dem Referenten und auch untereinander per Chat und Video auszutauschen. Den Kurs leitet Rainer Grimm, der sich neben C++ auch intensiv mit Python beschäftigt und leidenschaftlich der Wissensvermittlung widmet.

Design Pattern und Idiome in Python, Onlinekurs, 14.06.2021: Weitere Informationen und Anmeldung

