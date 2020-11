Online-Workshop: Einstieg in Service Meshes

Um das Verwalten von Diensten wie Service Discovery, Security, Observability und Resiliency in Kubernetes zentral und weitgehend automatisiert zu steuern, bieten sich Service Meshes an. Sie stellen auf die Infrastruktur ausgerichtete Architektur-Patterns zur Verfügung, die insbesondere bei einer großen Zahl an Services und zunehmender Komplexität helfen, das Management der Kubernetes-Umgebung zu meistern.

Anhand des populären Service Mesh Istio zeigt der Online-Workshop Rein ins Service Mesh wie sich unter anderen Routing via HTTP Headers, das Konfigurieren von Timeouts und Retries oder auch Mutual TLS innerhalb des Clusters sowie TLS für eingehenden Traffic beherrschen lassen. Neben einer praxisnahen Anleitung zur Arbeit mit dem Service Mesh erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wie sich Istio installieren und upgraden lässt.

Mehr Workshops Neben den Special Days der Partnerkonferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf finden Interessierte auch ein vielfältiges Angebot eintägiger Online-Workshops rund um die Themen Kubernetes, Continuous Delivery, Container, Cloud Native und Dev(Sec)Ops.

Der praxisnahe und interaktiv angelegte Onlinekurs findet am 19. November auf der Konferenzplattform von Continuous Lifecycle und ContainerConf statt. Das Browser-basierte System benötigt keinerlei zusätzliche Software. Teilnehmende haben während des Kurses jederzeit die Möglichkeit, sich mit dem Referenten und auch untereinander per Chat und Video auszutauschen. Den Kurs leitet Hubert Ströbitzer, der als Kubernetes-Berater bei Kubermatic die Integration Cloud-nativer Technologien betreut. Er ist zudem von der Linux Foundation zertifizierter Certified Kubernetes Administrator (CKA) und Application Developer (CKAD).

Rein ins Service Mesh, Onlinekurs, 19.11.2020: Weitere Informationen und Anmeldung

(map)