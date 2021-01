Beim Aufsetzen und Verwalten von Continuous Delivery Pipelines helfen zahlreiche Tools wie Gitlab, Jenkins, Docker oder Chef/ESXi Server/Kubernetes. Die Pipelines aber kontinuierlich an die sich ändernden Bedürfnisse im Unternehmen anzupassen, erfordert mehr – insbesondere im häufig sowieso schon stressigen Projektalltag. Software- und DevOps-Teams stehen vor der Herausforderung, die Continuous-Delivery-Architektur immer wieder neu zu überdenken und zu implementieren, um sie sukzessive weiterzuentwickeln.

Der Online-Workshop Evolutionäre Continuous Delivery soll Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Grundlagen und Best Practices vermitteln, die zum Entwurf einer an den Unternehmenskontext angepassten, "mitwachsenden" Continuous-Delivery-Architektur wichtig sind – von der Analyse der Situation über das praktische Erarbeiten einer CD-Pipeline bis hin zur Wahl der am besten geeigneten Werkzeuge.

Mehr Workshops Neben den Special Days der Partnerkonferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf finden Interessierte auch ein vielfältiges Angebot an Online-Workshops rund um die Themen Kubernetes, Continuous Delivery, Container, Cloud Native und Dev(Sec)Ops.

Der praxisnahe und interaktiv angelegte Onlinekurs findet am 22. Februar auf der Konferenzplattform von Continuous Lifecycle und ContainerConf statt. Das Browser-basierte System benötigt keinerlei zusätzliche Software. Teilnehmende haben während des Kurses jederzeit die Möglichkeit, sich mit dem Referenten und auch untereinander per Chat und Video auszutauschen. Den Kurs leitet Alexander Birk, der sich als Softwareentwickler vor allem mit Themen wie evolutionäre Softwarearchitektur, eventgetriebene Systeme und Domain-driven Design auseinandersetzt.

