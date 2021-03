Online-Workshop: Kompakter Einstieg in Python

Python hat sich über drei Jahrzehnte zu einer der beliebtesten Programmiersprachen entwickelt, die in zahlreichen Anwendungsfeldern von der Web-Programmierung, Data Science, Machine Learning und Testing bis zum DevOps Tooling zum Einsatz kommt. Python gilt als einfach erlernbar und vielseitig verwendbar.

Der praxisnahe und interaktiv angelegte Onlinekurs "Kompakter Einstieg in Python" führt in die wichtigsten Kernelemente und den Umgang mit der Programmiersprache ein. Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen dabei nicht nur die wichtigsten Grundfunktionen, Objekte und Datentypen kennen, sondern erhalten auch einen Überblick der zahlreichen ergänzenden Bibliotheken, und erfahren, welche Werkzeuge in der praktischen Arbeit mit Python nicht fehlen sollten.

Der Workshop findet am 16. April auf der Konferenzplattform der enterPy 2021 statt. Das Browser-basierte System benötigt keinerlei zusätzliche Software. Teilnehmende haben während des Kurses jederzeit die Möglichkeit, sich mit dem Referenten und auch untereinander per Chat und Video auszutauschen. Den Kurs leitet Rainer Grimm, der sich intensiv mit Python und C++ beschäftigt und leidenschaftlich der Wissensvermittlung widmet.

Kompakter Einstieg in Python, Onlinekurs, 16.04.2021: Weitere Informationen und Anmeldung

