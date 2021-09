Online-Workshop: MLOps – vom Modell in den Produktiveinsatz

Machine Learning Operations (MLOps) ist die erfolgreiche Verbindung von Software-Engineering mit maschinellem Lernen. Wie Sie den Übergang Ihres ML-Modells von der Entwicklung in den produktiven Betrieb meistern, lernen Sie in dieser dreitägigen Online-Schulung.

Künstliche Intelligenz - MLOps: Machine Learning: vom Modell in die Produktion richtet sich an Softwareentwickler, DevOps Engineers und Data Scientists und vermittelt, welche Anwendungen des maschinellen Lernens Sie an welcher Stelle der Infrastruktur sinnvoll einsetzen. Der Workshop geht darauf ein, wie DevOps sich verändert, wenn sich Data-Science-Teams in die Entwicklung einklinken und wie eine erfolgreiche Mischung aus Machine Learning und Software-Engineering aussieht.

Wie lassen sich ML-Anwendungen vor Ort, in der Cloud oder "on the Edge" einsetzen und verwalten? Wie nutzt man A/B-Tests? Die beiden Trainer Philipp Braunhart und Moustapha Karaki kommen als Machine Learning Engineers aus der Praxis und beantworten gern Ihre konkreten Fragen. Dank der geringen Teilnehmerzahl bietet die Schulung dafür viele Möglichkeiten.

Künstliche Intelligenz - MLOps: Machine Learning: vom Modell in die Produktion – Online-Workshop vom 25. bis 27. Oktober 2021. Frühbucherrabatt bis 27. September.

(akl)