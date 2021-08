Online-Workshop: OWASP Top 10 – Sicherheitslücken in Webanwendungen vermeiden

Webanwendungen sind Angriffen in besonderem Maße ausgesetzt. Die OWASP Top Ten Web Application Security Risks beschreiben die zehn häufigsten Sicherheitsrisiken in Webanwendungen und sind in vielen Sicherheitsstandards referenziert.

In dem Workshop OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen vermeiden erklärt und demonstriert Tobias Glemser, BSI-zertifizierter Penetrationstester und OWASP German Chapter Lead, die OWASP Top 10. Die Teilnehmenden lernen dabei die Risiken ebenso kennen wie Gegenmaßnahmen.

Der Workshop findet am 22. und 23. September als interaktiver Onlinekurs statt. Er ist auf 20 Personen begrenzt, sodass genug Raum für die Fragen der Teilnehmenden bleibt. Der Workshop richtet sich an Entwickler, Product Owner, Sicherheitsverantwortliche, Architektinnen und Admins, die ein grundlegendes Verständnis von Webanwendungen sowie Basiskenntnisse in Programmierung und Informationssicherheit mitbringen sollten. Bei Buchung bis 25.8. erhalten Sie 10% Frühbucherrabatt.

OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen vermeiden, Onlinekurs, 22.-23.9.2021: Weitere Informationen und Anmeldung

(jvo)