Online-Workshop: Parallele Programmierung in Java

Mit Parallelprogrammierung lässt sich die Leistung von Software auf Multicore-Prozessoren erheblich steigern. Java bietet dafür verschiedene Techniken und APIs: Threads, Fork-Join-Tasks, Reactive und Parallel-Streams.

In dem zweitägigen iX-Workshop Parallele Programmierung in Java erklärt und demonstriert Marwan Abu-Khalil, Software-Architekt bei der Siemens AG, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ansätzen. Softwareentwickler und -architekten erhalten so Programmierpraxis zu den verschiedenen JDK-APIs für Parallelität und Hilfestellung bei der Technologie-Auswahl und Architektur-Konzeption eigener Anwendungen.

Der Workshop findet am 1. und 2. März als Onlinekurs per Videokonferenz statt, sodass Sie bequem im Browser vom Schreibtisch aus teilnehmen können. Für die Übungsaufgaben benötigen Sie ein aktuelles JDK (möglichst JDK 11, mindestens Java 8). Der Kurs ist auf 15 Teilnehmer beschränkt, sodass viel Platz für Fragen an den Referenten und den Austausch der Teilnehmer untereinander bleibt.

Parallele und reaktive Programmierung in Java, Onlinekurs, 1.-2.3.2021: Weitere Informationen und Anmeldung

