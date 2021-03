Online-Workshop: Professionelles Testen für Python mit Pytest

Der praxisnahe und interaktiv angelegte Onlinekurs "Professionelles Testen für Python mit Pytest" führt in die Grundlagen automatisierter Codetests ein und bringt Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Umgang mit dem Framework Pytest anhand praktischer Beispiele und Übungen näher. Testerfahrene lernen darüber hinaus die Möglichkeiten zur Integration von Pytest in bestehende Testsuite-Umgebungen kennen und wie sich der Funktionsumfang durch eigene Plug-ins erweitern lässt.

Highlights aus dem Programm:

Warum automatisierte Tests? (Arten von Tests, Aufgaben eines Test-Frameworks)

Tests organisieren und parametrisieren

Abhängigkeiten modularisieren beziehungsweise durch Patching/Mocking vermeiden

Mit bestehenden Testsuites integrieren (unittest/nose/Django)

Der Workshop findet am 22. April auf der Konferenzplattform der enterPy 2021 statt. Das Browser-basierte System benötigt keinerlei zusätzliche Software. Teilnehmende haben während des Kurses jederzeit die Möglichkeit, sich mit dem Referenten und auch untereinander per Chat und Video auszutauschen. Den Kurs leitet Florian Bruhin ("The Compiler"), der Mitentwickler und -Maintainer von pytest ist und eine Reihe von Plug-ins beigesteuert hat.

Professionelles Testen für Python mit Pytest, Onlinekurs, 22.04.2021: Weitere Informationen und Anmeldung

