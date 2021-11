Online-Workshop Security Best Practices: Sichere iPhone-Apps schreiben

Schwachstellen in iPhone- und iPad-Apps lassen sich vermeiden, wenn das Thema Sicherheit schon bei der Entwicklung umfassend berücksichtigt wird. Ein zweitägiger Online-Workshop von Mac & i erklärt anhand konkreter Szenarien sowie mit Code-Beispielen, wie sich die Sicherheitsbordmittel des Betriebssystems beim Schreiben der eigenen App richtig verwenden lassen.

Der Veranstaltung ist sowohl für iOS-Entwicklerinnen und Entwickler gedacht, für die das Thema Sicherheit noch neu ist, richtet sich aber auch an erfahrene Entwickler, die ihr Wissen in diesem Bereich auffrischen wollen.

Sicherheitsanforderungen an Apps

Der Online-Workshop Fortgeschrittene Security Best Practices vermittelt anhand des OWASP Mobile Application Security Verification Standards (MASVS), wie sich die wichtigen Sicherheitsanforderungen an Apps in der Praxis konkret umsetzen lassen. Das Themenfeld deckt unter anderem Verschlüsselung, die sichere Speicherung von Dateien sowie auch Defense-in-Depth-Maßnahmen wie Jailbreak-Erkennung und Anti-Debugging ab.

Teilnehmerinnnen und Teilnehmer des Workshops setzen unter Anleitung des Referenten Sven Faßbender, Spezialist für Informationssicherheit, eine zeitgemäße Testumgebung mittels Open-Source-Software für ihr Entwicklungs-iPhone auf. Dabei steht zudem die Handhabung von Werkzeugen des Frida-Frameworks sowie der Einsatz eines HTTP-Interception-Proxys auf der Agenda, welcher die Inspektion von per TLS gesicherten HTTP-Verbindungen ermöglicht. Ein Design- und Feature-Review in Bezug auf Sicherheit sowie ein Code-Review mitsamt Möglichkeiten und Grenzen zur Automatisierung sind Teil des zweitägigen Workshops.

Für iOS-Entwickler

Teilnahmevoraussetzung sind Kenntnisse in Swift und Objective-C, auch eine bestehende aktuelle iOS-Entwicklungsumgebung sowie ein iPhone mit jüngster iOS-Version sind erforderlich. Entwickler-Mac und iPhone benötigen WLAN, alternativ kann mit LAN-Zugang und geteiltem WLAN über das MacBook gearbeitet werden.

Die zweitägige Online-Veranstaltung findet am 25. und 26. November 2021 statt, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Das Ticket kostet 990 Euro. Teilnehmer erhalten Workshop-Unterlagen und eine Teilnahmebescheinigung.

