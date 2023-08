Um sichere und den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Apps zu programmieren, müssen Entwickler Kryptographie, Sicherheit und Datenschutz von Grund auf berücksichtigen. Das gilt insbesondere bei der App-Enwicklung im Unternehmensumfeld. Die Probleme, die unsicheres Design und unsichere Programmierung bringen können, reichen von ärgerlich bis zu existenziell.

Anzeige

Im neuen Online-Workshop "Sichere Apps für iOS und Android entwickeln" vermittelt der Sicherheitsexperte und Entwicklungsleiter Klaus M. Rodewig die notwendigen Grundlagen in den Bereichen Sicherheit und Datenschutz. Der Fokus liegt dabei auf der Praxis: Die sichere Programmierung sowie die Verwendung von Sicherheitsmechanismen und Kryptographie auf iOS und Android bildet den Schwerpunkt des Workshops. Verschlüsselung, Authentifizierung, Biometrie und abgesicherter Netzwerkverkehr sind dabei ebenso Bestandteil des Workshops wie grundlegende Konzepte zur App-Architektur. Auch der Schutz vor Reverse Engineering und Hacker-Angriffen fehlt hier natürlich nicht.

Zweitägiger Workshop im August

Teilnehmer erhalten ebenso einen praktischen Einblick in das Testen der implementierter Sicherheitsfunktionen mitsamt einem Überblick über Tools und Testmöglichkeiten. Der Workshop richtet sich an App-Entwickler, die Kenntnisse in der mobilen Anwendungssicherheit vertiefen möchten und mit Xcode oder Android Studio bereits vertraut sind – ebenso wie mit den Grundlagen der App-Entwicklung mit Swift oder Kotlin.

Der Workshop findet am 29. und 30. August 2023 statt, jeweils von 9 bis 17 Uhr, eine Teilnahme ist bequem online möglich. Der Preis für ein Ticket beträgt 1.650 Euro.

(lbe)