Online-Workshop Social Media: Erfolgreich posten auf Instagram, Twitter & Co.

Posten wie die Profis: Nur mit kreativen und markengerechten Formaten sowie aktivierenden Texten lässt sich eine lebendige Community in sozialen Netzwerken aufbauen. Das nötige Rüstzeug für einen professionelleren Social-Media-Auftritt vermittelt ein neuer, in drei Einheiten aufgeteilter Online-Workshop. Er richtet sich an Social-Media-Verantwortliche in Unternehmen, Behörden, Organisationen und Vereinen.

Online-Workshops an drei Tagen

Der Workshop Social Media: Erfolgreicher posten auf Instagram, Twitter & Co. setzt sich aus drei Veranstaltungen zusammen, die Teilnahme ist je nach Bedarf wahlweise einzeln oder auch als Komplettpaket möglich. Am 2. November 2022 dreht sich zum Einstieg alles darum, was die wichtigsten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Social-Media-Auftritt sind und wie sich die eigenen Kanäle dadurch optimieren lassen. Im zweiten Teil am 9. November geht es dann konkret an die Texte und die Entwicklung markengerechter Formate sowie eine zielgruppengerechte Ansprache.

Den Abschluss der Workshop-Reihe bildet am 16. November der Themenbereich "Community-Aufbau und -Management". Das Seminar vermittelt, wie sich die Zielgruppe mit wenigen Mitteln stärker binden, aktivieren und zu einer Gemeinschaft formen lässt. Auch die richtige Reaktion auf Krisen steht auf der Agenda.

Alexandra-Katharina Kütemeyer leitet die Workshops, sie arbeitet als Journalistin, Dozentin für Social Media & Online sowie digitale Beraterin und war unter anderem Head of Social Media beim Magazin Stern.

Einzelbuchung der Workshops möglich

Teilnehmer sollten mit den Möglichkeiten und Funktionen eines sozialen Netzwerkes vertraut sein. Die operative Betreuung eines Social-Media-Accounts ist hilfreich, aber nicht notwendig. Die Veranstaltung findet über das Videokonferenz-Tool Zoom mittels eines DSGVO-konformen On-Premise-Connectors statt.

Die drei Social-Media-Workshops finden am 2. November, am 9. November und am 16. November 2022 statt, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Tickets sind einzeln für jede Veranstaltung zum Preis von 449 Euro erhältlich. Die Teilnahme an allen drei Workshops kostet 1079 Euro.

