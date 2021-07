Online-Workshop: Terraform – Infrastructure as Code

In dem iX-Workshop Terraform – Infrastructrue as Code lernen Admins und DevOps an zwei Tagen, wie man mit dem Infrastructure-as-Code-Werkzeug von HashiCorp lokale und Cloud-Infrastrukturen abbildet. An praktischen Beispielen üben Sie das Erstellen und Modifizieren unterschiedlicher IT-Infrastruktur in der HashiCorp Configuration Language (HCL).

Der Workshop findet am 10. und 11. August 2021 als Webkonferenz im Browser statt. Er ist auf 15 Teilnehmer beschränkt, um eine intensive Betreuung und den Austausch zwischen Referemt und Teilnehmenden sicherzustellen. Referent Tim Beermann ist seit 2016 bei der B1 Systems GmbH als Consultant und Trainer in den Bereichen Automation, Konfigurationsmanagement und Infrastructure as Code beschäftigt. Teilnehmer sollten ein grundlegendes Verständnis für die Systemadministration sowie Scripting-Kenntnisse mitbringen.

Weitere Informationen und Anmeldung:

(jvo)