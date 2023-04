Online-Workshop: iPads in Schulen einsetzen und verwalten

Bei der Bereitstellung und Verwaltung von Apple iPads im Schuleinsatz gibt es einige Stolperfallen. In einem zweitägigen Online-Workshop erklärt Mac & i, was bei der Vorbereitung der Infrastruktur zu berücksichtigen ist, wie der Apple School Manager richtig zum Einsatz kommt und wie die Verwaltung der Tablets im Schulalltag konkret funktioniert.

Von Apple School Manager bis MDM

Der Workshop "iPads in Schulen" richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer ebenso wie an IT-Verantwortliche und Administratoren an Schulen sowie bei Schulträgern. Auf der Agenda stehen neben den grundlegenden Aufgaben und der richtigen Vorbereitung auch die konkrete Umsetzung mit dem Apple School Manager. Dazu gehört etwa das Anlegen verwalteter Apple-IDs, das Zuweisen von Geräten für die automatische Geräteregistrierung sowie das Erwerben von App-Lizenzen.

Der Workshop behandelt typische Konfigurationsschritte bei der Einrichtung und Verwaltung der iPads mit der an Schulen weitverbreiteten MDM-Lösung Jamf School, ein Zugang wird für den praktischen Teil zur Verfügung gestellt. Im Fokus steht außerdem um die Verwaltung der iPads, etwa das Auffinden verlorener Geräte, Lifecycle-Management, die Software-Aktualisierung sowie nicht zuletzt die Kontrolle über die verwalteten Apple-IDs.

Zweitägiger Workshop "iPads an Schulen" im Mai

Zu den weiteren Themen gehören Werkzeuge für Lehrer wie die Apple-Apps Classroom und Schoolwork, der Einsatz "geteilter" iPads für mehrere Schüler ebenso wie die Einbindung privat durch Eltern bereitgestellter Geräte im Schulbetrieb.

Der Online-Workshop findet zum ersten Mal im Jahr 2023 am 9. und 10. Mai statt, er läuft jeweils von 9 bis 17 Uhr. Alternativ findet der Workshop erneut im September statt, nämlich am 19.9. sowie 20.9.2023.

Die Teilnahme ist bequem per Zoom im Browser möglich, für die Durchführung wird Zoom mittels eines DSGVO-konformen On-Premise-Connectors verwendet. Ein Ticket für den zweitägigen Workshop kostet 990 Euro.

(lbe)