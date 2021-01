Online-Workshop zur Einführung in Kubernetes-Operatoren

Im Online-Workshop Einführung in Kubernetes-Operatoren am 12. Januar 2021 erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit praxisnah erste Erfahrungen darin zu sammeln, produktionsreife Operatoren zu entwickeln und zu deployen. Als anwendungsspezifischer Controller erweitern sie die Kubernetes-API um neue Funktionen, mit denen sich auch komplexe Applikationen komfortabel verwalten und bereitstellen lassen. Zum Einstieg lernen Workshopteilnehmer wichtige Kernkonzepte wie das Controller Pattern, Eventual Consistency, Custom Resources und Status Management in Kubernetes kennen, um dann mit dem Kubebuilder SDK und KIND, einem Installer für lokale Multi-Node-Kubernetes-Cluster, einen ersten eigenen Operator zu bauen.

Mehr Workshops Neben den Special Days der Partnerkonferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf finden Interessierte auch ein vielfältiges Angebot eintägiger Online-Workshops rund um die Themen Kubernetes, Continuous Delivery, Container, Cloud Native und Dev(Sec)Ops.

Der interaktiv und praxisnah gestaltete Onlinekurs findet integriert in die Konferenzplattform von Continuous Lifecycle und ContainerConf statt, daher benötigt das Browser-basierte System keinerlei zusätzliche Software. Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben während des Kurses jederzeit die Möglichkeit, sich mit dem Referenten und auch untereinander per Chat und Video auszutauschen. Den Kurs leitet Marcel Müller, der sich als Platform Engineer bei Giant Swarm tagtäglich mit Kubernetes-Operatoren in den unterschiedlichsten Produktionssystemen auseinandersetzt.

Einführung in Kubernetes-Operatoren, Onlinekurs, 12.01.2021: Weitere Informationen und Anmeldung

