Online-Workshops: Container, Kubernetes und Rancher

Container im professionellen Einsatz

Container versprechen mehr Effizienz bei der Nutzung der verfügbaren Ressourcen und eine bessere Kontrolle über die IT-Infrastruktur. Der iX-Workshop Container im professionellen Einsatz vom 22. bis 25. November 2021 vermittelt nicht nur die technischen Konzepte von Containern (und die Abgrenzung zur Virtualisierung), sondern vergleicht verschiedene Container Runtimes und zeigt, wie man eine Container-Umgebung installiert, konfiguriert und produktiv nutzt.

Anhand praktischer Beispiele behandelt die viertägige Online-Schulung in verschiedenen Szenarien die Einbindung von Containern ins Netzwerk, den Austausch von Daten zwischen Containern und das persistente Speichern von Dateien. Darüber hinaus lernen Sie, wie Sie Sicherungen von Containern erstellen und Images im Unternehmensnetzwerk zentral zur Verfügung stellen. Wer sein Workshop-Ticket bis 24. Oktober 2021 bucht, sichert sich 10% Frühbucherrabatt.

Docker und Container in der Praxis

Docker hilft, die eigenen Serverdienste und Anwendungen stabil und gut skalierbar einzusetzen und zu betreiben. Der Online-Workshop Docker und Container in der Praxis am 30.11 und 01.12.21 richtet sich an Entwickelnde und Administrierende, die sich neu mit dem Thema Containerisierung befassen (müssen).

An zwei Vormittagen geht es nicht nur um die Theorie, sondern vor allem auch um das Nachvollziehen verschiedener Beispielszenarien. Alle Teilnehmenden erhalten dazu eine eigene Cloud-Instanz. Bei Anmeldung bis 2.11.2021 erhalten Sie 10% Frühbucherrabatt auf den Ticketpreis.

Container-Orchestrierung mit Kubernetes

Um die Installation, Konfiguration und Wartung von Kubernetes im Produktionsumfeld geht es in der viertägigen iX-Workshop Container-Orchestrierung mit Kubernetes vom 29.11. bis 02.12.2021 Trainer Michael Unke demonstriert zudem anhand von Beispielen diverse Anwendungsfälle zum Betrieb der eigenen Applikationen auf einer Kubernetes-Plattform.

Als Teilnehmende(r) dieser Schulung sollten Sie gute Kenntnisse der Linux-Systemadministration besitzen (RHCE, SCA, LPIC1oder vergleichbar). Vorkenntnisse zur Administration und Funktionsweise von Docker werden vorausgesetzt. 10% Frühbucherrabatt gibt es bei Anmeldung bis 31. Oktober.

Kubernetes-Cluster managen mit Rancher

Rancher ist eine Plattform, die das Management von Kubernetes-Clustern vereinfacht. Der zweitägige iX-Workshop Container managen mit Kubernetes & Rancher vermittelt Admins in vielen praktischen Übungen, wie man eine Container-Umgebung mit Kubernetes und den Rancher-Tools aufbaut. Sie lernen, die Software in einem Cluster zu installieren, Container-Workloads auf verschiedenen Wegen zu starten, Storage und Netzwerk einzurichten und Helm-Charts zu nutzen.

Auch der Betrieb und die Verwaltung des Clusters kommen nicht zu kurz – vom Upgrade bis zu Backup und Restore. Außerdem lernen Sie, wie man eine CI-/CD-Umgebung zum automatisierten Deployment von Anwendungen im Cluster anlegt und ein effektives Monitoring einrichtet.

Diese zweitägige Online-Schulung der iX findet am 25. und 26. November 2021 in der Lern- und Übungsumgebung von B1 Systems statt. Teilnehmende sollten ein grundlegendes Verständnis von Containern mitbringen und sicher mit der Linux-Kommandozeile umgehen können. Bei Buchung bis zum 28. Oktober erhalten Sie 10% Frühbucherrabatt.

Weitere Informationen zu diesen vier Workshops und Anmeldung:

(akl)