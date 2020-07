Online-Workshops zu Docker-Containern und Kubernetes

Der Onlinekurs Docker-Container: Administration und Orchestrierung richtet sich an Admins, die Container in ihrem Unternehmen einsetzen wollen. Anhand praktischer Beispiele werden in vier Tagen die Grundlagen der Containertechnik, die Einbindung von Containern ins Netzwerk, der Austausch von Daten zwischen Containern und das persistente Speichern von Dateien behandelt. Die Teilnehmer lernen, wie sie Sicherungen von Containern erstellen und Images im Unternehmensnetz zentral zur Verfügung stellen und erhalten einen Einblick, wie man Container-Umgebungen mit Kubernetes orchestriert. Der Kurs ist auf 15 Teilnehmer/-innen beschränkt. Bei Buchung bis zum 31.7. erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt.

In dem Online-Workshop Kubernetes für Fortgeschrittene: Netzwerke, Service Meshes, Multicluster geht es an drei Tagen um das Management anspruchsvoller Containerumgebungen. Die Themen umfassen Load Balancing mit Ingress, Netzwerk-Isolation, Service Meshes mit Istio sowie Hilfsmittel zur Multicluster-Installation. Die Teilnehmer führen die Übungen größtenteils in vorbereiteten Accounts auf der Google Cloud Plattform (GCP) mit der Google Kubernetes Engine (GKE) durch. Sie lassen sich problemlos auf selbst gehostete Umgebungen übertragen. Um eine intensive Betreuung bei den anspruchsvollen Übungen sicherzustellen, ist der Kurs auf 10 Teilnehmer beschränkt. Bei Buchung bis zum 31.7. erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt.

Die beiden iX-Workshops finden ab 31.8. als Onlinekurse per Videokonferenz statt. Zur Teilnahme benötigen Sie einen Rechner mit Mikrofon und Lautsprecher oder Headset sowie einen aktuellen Browser. Während des Kurses besteht jederzeit die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen und sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen.

Docker-Container: Administration und Orchestrierung, Onlinekurs, 31.8. bis 3.9.: Weitere Informationen und Anmeldung

Kubernetes für Fortgeschrittene: Netzwerke, Service Meshes, Multicluster, Onlinekurs, 31.8. bis 2.9.: Weitere Informationen und Anmeldung

